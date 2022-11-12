油麻地一間拉麵小店，以七彩顏色的拉麵打響名堂。小店由在日本學師，至今有超過15年經驗的女師傅Maki主理，使用大量來自日本及台灣等地的食材，炮製出多款不同顏色的拉麵。七色拉麵賣相及視覺效果相當震撼，味道方面表現又如何呢？

油麻地女師傅主理七色拉麵店！記者實試藍色拉麵/芫荽山綠色拉麵

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（趙錦添攝）

女師傅日本學師 推七色拉麵想創新

油麻地拉麵小店「MAKI拉麵」由女師傅Maki主理，師傅每日駐場，親身處理食材及製作，由熬湯、去骨、燒烤等，都會一手包辦，一絲不苟的作風，展現在日本學師時，磨練而成的「職人精神」。

（趙錦添攝）

Maki師傅透露，作為女性在日本學拉麵的過程絕非輕鬆，需要每日摸黑起床準備，再跟老師傅學習手藝至深夜，但亦因此鍛鍊出一手功夫及不屈的精神。她又表示，推出七色拉麵的理念，是希望可以為日式拉麵帶來創新力量，打破傳統拉麵的形象。而Maki拉麵的七色拉麵，亦因賣相新穎奇特，而吸引不少拉麵迷前來挑戰！

（趙錦添攝）

藍色拉麵極新奇 加入神秘液體湯底會變色！

小店的七色拉麵有常見的黑（黑蒜油）、紅（辛辣櫻花蝦）、白（豬骨湯）、橙（味增）等，並會不定時推出期間限定款式。是次記者就幸運遇上討論度極高的藍色拉麵——清雞湯拉麵（$118）的供應期，可以一試它的味道！

（趙錦添攝）

清雞湯拉麵整碗賣相非常驚人，湯底為清澈的深藍色，配上兩片厚切日式叉燒、紫菜及插有小試管的溏心蛋。Maki師傅透露，藍色的湯底以蝶豆花熬製，但沒有影響鮮雞湯的鮮味，再加入溏心蛋上的小試管內的醋，更會變成夢幻的紫色，為湯底再添一層清爽開胃的酸味。配料方面，叉燒的表現極為出色，即叫即燒，入口即溶同時不會油膩。

綠色拉麵芫荽大軍！芫荽粉+芫荽湯+芫荽油+芫荽山

另一款期間限定的拉麵，為綠色的素食拉麵（$85），整碗拉麵被滿滿的素菜，有齊冬菇、黑木耳、日本南瓜、節瓜、溏心蛋等，再配上山一般的芫荽，可說是「由頭綠到落腳」。Maki師傅亦提及過，Maki拉麵出品的所有拉麵，麵底比坊間多約20克，湯底亦多約50毫升，素食拉麵的巨量配菜配加上大份量的麵底湯底，份量及CP值都非常誇張！

湯底以芫荽粉、芫荽油及芫荽湯調配而成，雖然芫荽元素非常多，但入口意外地順滑溫和，芫荽味道並不會有嗆鼻的衝擊感，反而是吃下去後，芫荽的香味就會慢慢浮現；麵底同樣有嚼勁，整體表現令人非常驚喜。

唔賣餃子賣串燒！記者初試魔鬼魚乾

坊間的拉麵店大多會配餃子或炸物等小食，而Maki師傅就希望客人可以一次過試多幾款食物，故捨棄了大多拉麵店的經典小食，選擇了供應即叫即燒的日式串燒。

當中以燒魔鬼魚魚翅乾最令記者印象深刻，魔鬼魚乾的口感及味道，都與在日本可吃到的雞泡魚乾相似，不過除了嚼勁一流外，亦有一絲絲的魚翅口感，相當特別。而牛舌、雞皮及雞軟骨的表現均為水準之上，不過玉子燒調味的偏甜，不太對記者的胃口，整體而言，在拉麵店吃串燒並非常見，值得一試。

Maki拉麵

地址：油麻地鴉打街46-58號雅寶大廈地下3號舖

電話：6127 6820

營業時間：11:30-22:00

*逢星期二休息。

