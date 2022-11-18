La Famille免費送蛋糕！12月指定生日日期壽星免費食　附登記方式

【12月生日優惠】La Famille再送免費蛋糕！人氣蛋糕店La Famille每月都會向生日壽星送上生日優惠，只要是在指定生日日期的12月壽星，即可免費獲贈戚風蛋糕，即睇內文了解詳細登記日期和程序！

12月生日優惠｜La Famille免費送蛋糕！指定生日日期壽星免費食

（La Famille圖片）

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La Famille每逢月頭都會在官方社交媒體Facebook專頁，公布當月「生日之星」幸運兒得主。今次的幸運壽星就是12月1日生日的朋友！12月1日的壽星們記得留意，只要在11月21日起登記，就有機會免費獲贈戚風蛋糕一個，詳情可留意La Famille Instagram或Facebook專頁。

（圖片來源：La Famille）

要先於11月21日中午12時至11月23日中午12時登記，登記後會在48小時內收到成功登記電郵通知。獲獎人士會於11月25日或之前收到獲獎電子換領信，屆時憑換領信上的QR code，可於11月28日至12月1日內前往指定分店，即可免費換領戚風蛋糕一件。

La Famille 12月生日優惠

指定生日日期：12月1日

網站申請日期：11月21日中午12時至11月23日中午12時

兌換獎品日期：11月28日至12月1日

登記網站：https://event.lafamillecake.com

登記方式：登記方式請留意La Famille官方專頁

