還在苦思聖誕禮物推介，不妨考慮九龍灣聖誕好去處2022梵高沉浸式體驗展內，全新登陸梵高主題期間限定店，可以買到法國直送或特色造型的梵高藝術品主題精品，梵高粉絲必入手《星夜》手挽袋，以及梵高陶瓷馬克杯，聖誕送禮一流！

聖誕禮物好推介！法國直送梵高藝術品精品 必入手《星夜》手挽袋

九龍灣MegaBox梵高沉浸式體驗展，與法國著名博物館組織RMN及Traveling Muzeum合作，以光影藝術呈現梵高著名畫作，化身5大打卡位，更添加聖誕元素，超有節日氣氛！當中更有一間期間限定店，轉售梵高主題精品，部分商品更為法國博物館直送，梵高粉絲不可錯過之餘，用來當作聖誕禮物就最適合不過！

「Traveling Muzeum Van Gogh Collection禮品店」位於MegaBox L5樓層，店內部份產品由法國博物館直送，商品種類繁多，包括最新梵高手挽袋系列、機械手錶、文具、咖啡杯套裝等。

（圖片來源：MegaBox）

必入手《星夜》、《十二朵向日葵》、《鳶尾花》手挽袋，袋外印上梵高筆下三幅名畫，將梵高大膽的筆觸和鮮明的色彩凸顯得淋漓盡致，最適合作為日常配搭單品。想選作聖誕禮物送贈予小朋友，則可以選擇梵高《星夜》拼圖，可以訓練小朋友腦袋之餘，還可以培養藝術眼光；亦可以買盒梵高《星夜》口罩，將梵高畫作隨時展示於人前！

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另外，即日於MegaBox內消費滿指定金額，更可以換領梵高禮品：消費滿$1,000或以上可換取《星夜》筆記薄；消費滿$2,000或以上可換取《十二朵向日葵》陶瓷杯；消費滿$3,000或以上可換取《十二朵向日葵》手挽袋；消費滿$3,800或以上可換取《鳶尾花》手挽袋；消費滿$3,800或以上可換取《星夜》手挽袋，喜愛梵高作品的朋友絕對不可錯過！

“Traveling Muzeum Van Gogh Collection”禮品店

時間 : 11:00am – 9:00pm

地點 : L5

