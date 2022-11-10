將軍澳聖誕好去處！Barbie主題打卡位+6米高聖誕樹　必逛精品店

今個聖誕，將軍澳迎來全新好去處，以Barbie為主角，設立超夢幻的主題酒店，入面更有6米高Barbie聖誕樹等6大打卡及遊玩專區。場內亦展示Barbie歷年珍藏公仔，更特設Barbie期間限定店，Barbie粉絲不可錯過！

將軍澳聖誕好去處！Barbie夢幻主題酒店+6米高Barbie聖誕樹

來到聖誕，當然不可以錯過香港多個聖誕好去處！將軍澳新都城中心在今個聖誕，聯乘知名大熱Barbie公仔，於11月19日至2023年1月2日期間，聯手打造 「Barbie 冬日夢幻之旅」主題活動，場地以Barbie為主題，展現了夢幻粉紅酒店，相當精緻漂亮！

（圖片來源：新都城廣場）

「Barbie 冬日夢幻之旅」主題活動內有足足6大打卡及遊玩專區，包括近6米高的「粉炫夢幻聖誕樹」，上面掛滿Barbie公仔及多款衣著造型掛飾；夢幻粉紅酒店門面的「時尚粉紅大堂」；Staycation必打卡的「Barbie粉紅睡房」；聖誕特別版Barbie公仔箱「百變Barbie由你決定」，還有巨型指甲油主題裝置「Barbie 奇幻變身之旅」，Barbie粉絲必到場打卡！

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粉絲亦可以到「Barbie珍藏展覽」朝聖，入面展示的多款經典珍藏款式公仔，可以一次過欣賞到Barbie的多變造型，欣賞下Barbie潮流教主的時尚品味。

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現場更特設特設Barbie期間限定店，可以買到多款Barbie周邊精品，店內全線Barbie玩具85折，熱賣Barbie產品低至7折，會場獨家限定購物滿$500即減$50，滿$800即減$90。Barbie粉絲可以趁機買聖誕節禮物，帶Barbie精品回家！

由12月9日起至2023年1月2日，MCP DISCOVERY更會舉辦以歐陸風打造的聖誕市集，必打卡5米高的充氣聖誕老人，現場還有好多人氣小店進駐，大家亦可以期待一下！

地址：將軍澳新都城廣場

日期：11月19日至2023年1月2日

