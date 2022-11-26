中環意大利餐廳甜品放題！無限任食蛋糕+意式雪糕、免費再送甜酒

各位甜品迷留意！中環意大利餐廳推出任食蛋糕及意式雪糕放題優惠，人均$298起歎到多款手工蛋糕及意大利雪糕，如伯爵朱古力慕絲、Tiramisù等；周末早午餐除了可以任食甜品，更有海鮮及沙律吧無限供應，亦可升級至意大利氣泡酒及啤酒！

中環意大利餐廳甜品放題無限任食蛋糕+意式雪糕！ 免費再送甜酒

中環意大利餐廳Giovanni Pina推出甜品放題優惠及周末早午餐優惠，現凡於Klook網站預訂，更可享有低至69折優惠，人均$298起就歎到，各位愛吃甜食的朋友把握機會！

（圖片來源：Giovanni Pina）

Giovanni Pina甜品放題優惠包括任食多款意大利蛋糕及意式雪糕，款式包括咖啡橙香蛋糕、伯爵朱古力慕絲、Tiramisù、米蘭芝士餅等；意式雪糕方面則有開心果、朱古力等人氣口味。另外，更會免費額外贈送2杯甜酒，人均$298歎足1.5小時！今次優惠適用於堂食，大小同價，免收加一服務費。

Giovanni Pina高級意大利蛋糕及Gelato雪糕放題任食

價錢：$298

供應日期：即日起2023年1月15日

供應時間：15:00-18:00

預訂網址：https://www.klook.com/zh-HK/activity/75590-giovanni-pina-all-you-can-eat/

*請至少提早1天前致電餐廳訂座



另外，今次優惠亦有推出周末早午餐連甜品放題優惠，周末早午餐包主菜一項及任食海鮮沙律吧，而手工蛋糕、特級雪菲蛋糕及意大利雪糕同樣可以無限任食！套餐包任飲咖啡、茶、果汁等，亦可以免費升級任飲意大利氣泡酒及啤酒，4人同行可享有買三送一優惠，人均$328.5，免收加一服務費。

（圖片來源：Giovanni Pina）

Giovanni Pina Weekend Brunch Set + 甜品任食

價錢：$1,314/4位

供應日期：即日起2023年1月15日

供應時間：12:00-14:00

預訂網址：https://www.klook.com/zh-HK/activity/75590-giovanni-pina-all-you-can-eat/

*請至少提早1天前致電餐廳訂座



Giovanni Pina（中環店）

地址︰中環德輔道中135號華懋廣場2期地舖

電話：2755 1088

營業時間︰星期一至日11:00-22:00

