西九海濱巨型聖誕樹亮燈！聖誕小鎮閃亮登場　必打卡6層高聖誕樹

西九海濱超巨型聖誕樹回歸！今年聖誕節，西九文化區化身成歐陸聖誕小鎮，其中最熱門的打卡位，必然是位於藝術公園內的20米高戶外巨型聖誕樹，不論是黃昏時間抑或入夜後都超有氣氛！屆時場內更會設有8大主題聖誕小屋，讓大家盡情打卡影相，聖誕節及除夕更會延長開放時間，即睇活動詳情！

西九海濱超巨型聖誕樹亮燈！化身聖誕小鎮 必影逾6層高聖誕樹

旅發局一年一度「香港繽紛冬日巡禮」揭幕，由即日起，西九文化區化身成海岸歐陸聖誕小鎮，其中西九文化藝術公園更會有全港戶外最高巨型聖誕樹登場，勢必成為今個聖誕節的熱門打卡點！

+ 1

😆好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

巨型聖誕樹高逾20米、相等於6層樓高，站在樹下猶如「小矮人」一樣，不論日落時昏映照下，抑或入夜後亮燈都極有氣氛，絕對值得一去。

除此之外，西九文化區在今年聖誕節更會增設「奇趣聖誕村」，由12月23日至27日期間，場內將有8大主題聖誕小屋，包括鋪滿白雪的冰雪國度、夢幻糖果屋及色彩繽紛的聖誕童趣屋。

（圖片來源：旅發局）

而在今年除夕，旅發局宣布將會舉辦一場結合多媒體效果的特別匯演，詳情有待官方公布，有計劃參加倒數慶祝活動的朋友記得留意！

（圖片來源：旅發局）

「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮詳情

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪 – 西面

日期：2022年11月25日至2023年1月1日

時間：星期一至五（17:00 -23:00），星期六及星期日，12月22日至1月1日（11:00- 23:00），12月24、25、31日（11:00-01:00）

備註：最後入場時間為場地關閉前30分鐘

