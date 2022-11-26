彼思動畫粉絲們注意！Catalog聯乘彼思人氣作品《怪獸公司》及《反斗奇兵》，推出165款以毛茸茸角色為主題的男女裝、童裝及精品，包括3D立體勞蘇外套、毛毛衛衣、大眼仔暖水袋等，最平只需$39就可以入手！

Catalog聯乘Pixar推165款服裝精品$39起！3D勞蘇外套/三眼仔衛衣

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（圖片來源：Catalog）

服飾品牌Catalog最近聯乘彼思動畫（下稱Pixar），以人氣作品《怪獸公司》及《反斗奇兵》中各個毛茸茸的角色，推出「Fluffy Festival」系列，勞蘇、毛毛、大眼仔、三眼仔、叉仔等多個角色，都會現身於多達165款男女裝、童裝及精品上，粉絲必入手！

是次聯乘系列有165款男女裝、童裝及精品，有齊毛衣、衛衣、T恤、襪子、裙及褲裝等，當中最搶眼必屬3D立體勞蘇、毛毛或大眼仔外套，可愛度滿分；精品方面則有毛絨帽、暖水袋、寵物用品等，可以與喜愛的角色暖笠笠過冬！聯乘商品價錢由$39起。

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Catalog聯乘Pixar商品現已於Catalog官網及各大門市上架，數量有限，售完即止。有興趣入手的粉絲記得要把握機會了！

Catalog聯乘Pixar「Fluffy Festival」系列

日期：即日起至另行通知

販售點：Catalog官網及各大門市

官網：https://catalog.hkstore.com/catalog_tc_hk/toystory-collection-by-catalog

