人均$225包故宮及M+博物館門票！仲包埋日式放題任食及旅遊巴接送

香港故宮文化博物館、M+博物館門票優惠！最近網上購票平台推出「歷史一日遊」套票，人均$225就可以玩盡M+博物館、香港故宮文化博物館，套票還包括浦和日本料理放題，另有旅遊巴接送，非常抵玩！

故宮M+博物館一日遊！套票人均$225 包日式料理放題+旅遊巴接送

今次西九2大博物館與網上購票平台合作，推出「新博物館之旅」套票，人均$225就可以參觀香港故宮文化博物館和M+ 博物館，即日起可於KKDay訂購套票，使用日期分別是2023年1月28日和2月25日，於當日上午11時15分在上環地鐵站集合，乘搭旅遊巴前往。

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圖片來源：KKday

位於西九的香港故宮文化博物館於2022年7月開幕，香港故宮文化博物館共設有9個展館，展出914件由北京故宮博物院借出的文物，當中有不少都是國家一級文物。當中亦有香港文化機構及本地當代藝術家借出的收藏及作品！喜歡文物歷史的朋友，絕對不能錯過今次機會啦！

圖片來源：KKDay

而位於香港故宮文化博物館旁邊的M+博物館，由11月21日起，除設於地下大堂展廳的開幕展覽免費開放予公眾入場參觀外，訪客如欲參觀其他M+展廳均須預先購票，才能進場參觀，成人票價為$120。而今次推出的套票都包括了M+展廳的門票，欲參觀M+博物館的朋友，都可以考慮今次套票優惠！值得留意的是，是次套票並不包括特別展覽，如想入場特別展覽，就須另外加收$170/位。

而套票亦包含用餐，推出浦和日本料理放題，款式選擇都相當豐富，包括有火鍋料理、烏冬、壽司、刺身、天婦羅等，平日午市時段最平都要$188/位，今次連埋2個博物館門票，都只是人均$225，相當划算！

KKDay香港歷史一日遊套票

費用：$225/人（大小同價）

團費包括：香港故宮文化博物館門票、M+ 博物館門票、午餐浦和日本料理放題、旅遊巴接送

訂購日期：即日起可訂購

使用日期：2023年1月28日、2023年2月25日

集合地點：上環地鐵站集合

集合時間：當日11:15am

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/136502



*預訂確認時不允許取消或更改日期。

*未成年客人必須有父母/監護人陪同才能參加

*20人或以上成團，最遲於出發前3天確認。(若未能成團行程將自動取消）

*如欲進入香港故宮博物館特別展覽門票：每人加收HKD90。 如欲入場M+特展門票，每人加收HKD170

