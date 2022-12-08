名牌專賣店TWIST限時劈價低至3折！FENDI、CHLOE、VALENTINO、TORY BURCH、BURBERRY等人氣品牌，手袋、卡片套、銀包等$450起即可入手，當中BV手袋更激減$15,500，非常抵買！

TWIST限時劈價低至3折！$450起入手BV/FENDI/巴黎世家手袋/銀包

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（圖片來源：TWIST）

名牌專賣店「TWIST」由即日起，於全線門市及網店推出「2022年秋冬Final Sale」限時優惠，BV、FENDI、CHLOE、VALENTINO、TORY BURCH等多個人氣品牌的熱賣商品均有低至3折優惠，折後最平$450可入手！

（圖片來源：TWIST）

當中BV手袋激減$15,500；而FENDI手袋則以3折發售，劈價近$14,000，折後只需約$6,000即可帶走；主打甜美年輕路線的MIU MIU，銀包、手袋及配飾亦有優惠，折後$2,040可入手，想買手袋襯衫的朋友不容錯過！

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而配飾方面，TWIST網店精選多個人氣品牌的小銀包及卡片套，當中MICHAEL KORS卡片套低至3折發售，折後$450即有交易；PRADA的小銀包則以半價發售，$3,200即可輕鬆入手，不論是送禮自用都是不錯的選擇。

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TWIST 2022年秋冬Final Sale

日期：即日起至另行通知

地點：全線分店及官方網店

網店：https://www.twisteshop.com/tc/

