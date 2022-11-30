尖沙咀開倉優惠低至2折！尖沙咀又有開倉優惠大減價，今次有超過多個波鞋及運動服飾品牌舉行限時開倉優惠，包括Nike、Adidas、New Balance、Puma、Converse等，同場更有卡通人物服飾及配件，最平$50就可以入手！即看尖沙咀開倉優惠時間及地點詳情。

尖沙咀開倉優惠波鞋服飾2折起！Nike/Adidas/Converse最平$50入手

尖沙咀開倉優惠低至2折！尖沙咀海港城舉辦馬拉松開倉優惠，包括Nike、Adidas、New Balance、Puma、Converse、Timberland等，人氣波鞋及運動服飾品牌低至2折發售，亦有卡通人物服飾及配件，最平$50就可以入手！

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今次開倉優惠有多款熱賣波鞋，當中包括Adidas Super Star系列印花波鞋、VANS經典小白鞋、PUMA Tori Safari系列波鞋及Timberland粉紅色短靴，全部$100就可以買到；Nike純白波鞋及Nike高筒豹紋波鞋，分別只售$250及$300！

此外，優惠款式同時涵蓋Converse布鞋、New Balance 327、Stare低筒波鞋等，最平$50有交易！

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男女服飾亦做減價，其中包括運動風衣、運動外衣、運動長褲，以及Chums童裝及衛衣款式等。

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尖沙咀開倉優惠由即日起至12月5日舉行，時間為上午11時至下午9時，於海港城展銷集 Harbour City Bazaar舉行，有興趣記得不要錯過！

尖沙咀開倉｜馬拉松便服及運動名牌開倉

日期：即日起至2022年12月5日

時間：11:00 - 21:00

地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

優惠詳情：精選貨品3件額外7折

*詳情可前往官方Facebook專頁查詢。

