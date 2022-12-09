久石讓音樂會2023日期、地點及門票詳情！港樂公布2023年全新樂季表演，當中最注目的演出，必數日本殿堂級音樂大師久石讓將會在2023年再次來港舉辦音樂會，屆時會演出3首經典作品，包括《幽靈公主》交響組曲等，各位宮崎駿動畫迷記得不要錯過了！

久石讓2023年香港開音樂會！與港樂聯手演出《幽靈公主》交響組曲

宮崎駿動畫御用配樂、日本殿堂級音樂大師久久石讓將於2023年重臨香港舉辦音樂會！香港管弦樂團（港樂）日前公布2022/23樂季的表演節目，由2023年1月起至7月份，將會帶來20個主場音樂會及一系列室樂音樂會。當中最為港人關注的表演項目，必數久石讓事隔5年再度來港舉行的音樂會！

（圖片來源：港樂）

久石讓今次會聯同香港管弦樂團舉行音樂會，屆時將帶來3首作品，包括第二交響曲、《Woman》和大受歡迎的《幽靈公主》組曲，並由香港女高音鄺勵齡擔任獨唱，相信必定能夠令各位樂迷再次投入宮崎駿和久石讓的音樂世界。

（資料圖片）

久石讓音樂會2023詳情將會在2023年5月公布，有興趣的朋友記得密切留意了！

久石讓音樂會2023

日期：待定

時間：待定

地點：待定

門票詳情：待定

