麥當勞全新8大優惠券歎$22下午茶！AL/Jeremy/Frankie鏡仔卡登場

麥當勞新優惠登場！麥當勞今期繼續推出「鏡仔卡」，有Anson Lo、Jeremy及Frankie接力登場，同時麥當勞亦推出8大全新優惠券，包括$22下午茶、$10加配麥炸雞等，即睇麥當勞新優惠及鏡仔卡換領詳情！

麥當勞8大優惠券｜$22歎麥炸雞下午茶！4款鏡仔卡登場 AL/Jeremy/Frankie

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（圖片來源：麥當勞）

麥當勞今期繼續推出「鏡仔卡」，今個星期有Anson Lo、Frankie及Jeremy接力登場，另有1款組合卡；專屬「Baby MIRROR 麥炸雞盒」亦會印上代表3位Baby MIRROR的可愛肖像和專屬顏色，各位鏡粉不可錯過！

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另外，麥當勞今個月再推出8大優惠券，可於全日不同時段使用。當中包括下午茶時段有$22麥炸雞配朱古力吉士批、$25麥炸雞配Oreo芒果麥旋風、超值套餐加$10配麥炸雞等，隨優惠券會附送「鏡仔卡」1張，數量有限，送完即止！

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麥當勞App VALUE MONDAY 優惠券

優惠日期：2022年12月12日起上午11時供應



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

