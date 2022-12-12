【鞋履減價】臨近年尾，不少品牌都推出清貨減價！本文集合6大品牌鞋履減價，低至3折發售，當中包括小CK（Charles & Keith）、Korner等氣質平底鞋、長短靴、高跟鞋，最平$147就可入手， 人氣必買GUCCC、BALENCIAGA亦大減價，記得趁減價去選購！

6大品牌鞋款減價低至3折！GUCCC勁劈逾$2,600、小CK/BALENCIAGA

鞋履優惠【1】CHARLES & KEITH

CHARLES & KEITH（小CK）官網現正推出優惠半價起，多款精選熱賣鞋款減價，例如綁帶粗跟鞋、高跟拖鞋、高跟涼鞋、厚底休閒鞋、平底鞋、涼鞋等，最平$219起就可以入手，款式選擇豐富，不論上班或出外都非常易襯，不妨趁優惠選購。

鞋履優惠【1】CHARLES & KEITH 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：全線分店及網店

官網：https://www.charleskeith.com/hk/sale



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鞋履優惠【2】The Korner

人氣鞋店The Korner進行減價，多款精選鞋款低至3折，包括涼鞋、綁帶涼鞋、高跟涼鞋、針織拖鞋、皮鞋、穆勒鞋等，其中多款高跟鞋可以用以配搭斯文裙裝，適合一眾上班族及OL。正值冬季更有精選長短靴，涵蓋不同款式，突顯女士小性感魅力，最平$147就可以入手！

鞋履優惠【2】The Korner 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：全線分店及網店

官網：https://thekornershoes.com/



鞋履優惠【3】GLOBAL WORK HK/LOWRYS FARM

講到冬天必備鞋款，絕對非皮靴莫屬莫！日本人氣時裝品牌GLOBAL WORK、LOWRYS FARM等最近進行減價，多款精選鞋款低至44折，包括防水方筒靴、防水短靴、高跟靴、仿皮休閒鞋等，$349起就可以入手一對皮靴，易襯之餘，價錢同樣抵買！

鞋履優惠【3】 GLOBAL WORK HK/LOWRYS FARM 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：全線分店及網店

官網：https://www.dot-st.hk/product-list/



鞋履優惠【4】ORiental TRaffic

ORiental TRaffic全線門市由即日起，多款精選鞋履推出減價優惠，部分款式低至半價，包括多款秋冬必備的長靴或短靴、高跟涼鞋、平底鞋、牛津鞋、高跟鞋等，最平$245就可入手，部分更有折上折優惠，購買鞋款2對或以上，再可享額外9折優惠，大家把握機會！

鞋履優惠【4】 ORiental TRaffic 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：全線分店及網店

官網：https://www.orientaltraffic.com.hk/



鞋履優惠【5】BALENCIAGA

網購平台ZALORA最近進行減價，其中時尚品牌BALENCIAGA精選鞋款低至58折，包括女裝靴、休閒波鞋等，涵蓋BALENCIAGA Track.2、Allover Logo Triple S等人氣款式，最多大減逾$2,300，指定款式輸入優惠碼「LUX10」更可享額外最多7折！

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鞋履優惠【5】BALENCIAGA 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：ZALORA官網

官網：https://zh.zalora.com.hk/



鞋履優惠【6】GUCCI

網購平台ZALORA最近進行減價，其中時尚品GUCCI精選鞋款低至63折，包括Gucci Ace系列男士皮革休閒運動小白鞋、GUCCI男裝黑色懶佬鞋，最多大減逾$2,600，指定款式輸入優惠碼更可享額外9折！

鞋履優惠【6】GUCCI 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：ZALORA官網

官網：https://zh.zalora.com.hk/

