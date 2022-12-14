觀塘美食｜ 觀塘漫天星海露天樓上餐廳！設露營帳篷+戶外星海打卡

【觀塘美食】觀塘一間樓上露天餐廳，主打露營風主題裝潢，店內設有露營帳篷座位之餘，更有滿天星海襯托，夜晚於戶外座位用餐，浪漫氣氛一流！餐廳提供各款西式食品如巨型豬扒、牛油果蟹肉他他等，更有必食玫瑰伯爵茶奶蓋瀑布蛋糕，甜品控不要錯過！

觀塘美食｜ 觀塘浪漫星海露天樓上餐廳！設露營帳篷+戶外星海打卡

位於觀塘翻新工廠大廈內的樓上餐廳「合十 FUSION TENS」，位置鄰近該區地標商場apm，主打露營風主題，裝潢略帶文青格調！餐廳設有室內外區域，其中室內座位不多，但設有一張供客人打卡用的木吊椅，配上白牆與特色裝飾品，頗有波西米亞風情，非常舒適。

至於室外座位更多，且空間感十足，天花板上掛滿一排排的小燈泡，夜晚可以享受滿天星海，極具浪漫氣氛，夜幕下更是情調十足，絕對是一眾情侶拍拖食飯好去處，與閏密聚會亦最好不過。同時亦設有一張超可愛的木藤吊椅，外形猶如鳥巢，不少食客都會在此打個「靚卡」。

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此外，戶外設有數個帳篷座位，每個三角形白色帳篷下，均設有木檯、木櫈，再配上小燈泡及民族風坐墊，感覺溫馨，食客可以享受片刻偽露營時光，別有一番風味。

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餐廳主打多國菜式，其中包括必食巨型豬扒，厚切肉扒經煎煮後仍然滿佈肉汁，肉質豐富，配上薯菜可謂啖啖滋味；另外亦有極上和牛漢堡、烤法式牛扒、燒原條牛肋骨等；小食同樣有特色，例如牛油果蟹肉他他脆餅、香葉煙肉黃金蠔、芝士肉醬田螺焗酥盒等。

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至於甜品控必食的，更有玫瑰伯爵茶奶蓋瀑布蛋糕，拉開圍邊的膠條，面上的奶蓋傾流而瀉，吃到香濃玫瑰味之餘，更有淡淡的伯爵茶味。餐廳亦歡迎食客携同寵物前往，有興趣記得留意喇！

合十 FUSION TENS 詳情

地址：觀塘巧明街117號港貿中心2樓201號舖

營業時間：12:00 - 21:00

Whatsapp：5110 8132

