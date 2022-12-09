聖誕樹2022｜21大打卡聖誕樹遍佈港九新界！睇浪漫燈飾+夢幻飄雪

聖誕樹2022｜一文睇21大全港聖誕樹打卡好去處！記者今次為大家推介逾20大聖誕樹打卡好去處，除了有西九20米巨型聖誕樹，還有尖沙咀獨角獸聖誕樹、迪士尼毛毛球聖誕樹等，部分更可以欣賞到冬日飄雪，地點遍佈港九新界，大家可以盡情打卡留念，與愛人及好友們迎接浪漫聖誕！

聖誕樹2022｜逾20大打卡聖誕樹遍佈港九新界！睇浪漫燈飾+夢幻飄雪

聖誕樹2022【1】西九海濱20米高巨型聖誕樹

西九海濱超巨型聖誕樹回歸！今年聖誕節，西九文化區化身成歐陸聖誕小鎮，其中最熱門的打卡位，必然是位於藝術公園內的20米高戶外巨型聖誕樹，不論是黃昏時間抑或入夜後都超有氣氛，即睇活動詳情！

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聖誕樹2022【1】西九海濱巨型聖誕樹地址及詳情：

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聖誕樹2022【2】大埔小白鷺 10米高華麗聖誕樹

大埔小白鷺餐廳Billow最近換上聖誕主題，佈置了超浪漫的聖誕燈飾，戶外除了設置10米高的華麗聖誕樹，餐廳外亦已掛上超可愛的爬牆聖誕老人，相當鬼馬，同場更有浪漫飄雪玻璃屋供打卡，大家記得趁聖誕節影靚相喇！

聖誕樹2022【2】大埔小白鷺聖誕樹地址及詳情：

（圖片來源：LAKE HOUSE）

聖誕樹2022【3】愉景灣10米高鐘樓聖誕樹+夢幻飄雪

今個聖誕愉景灣打造冬日王國，由即日起至2023年1月2日，其中愉景北商場鐘樓將會化身成10米高的聖誕樹，連同聖誕歐陸小鎮的浪漫裝飾，聖誕氣息濃厚！此外，12月每個星期六及日可以欣賞「夢幻冬日飄雪」，飽覽雪景之餘，亦可以觀望海景，感受獨特的節日氣氛！

聖誕樹2022【3】愉景灣聖誕燈飾 詳情

地點：愉景廣場、愉景北商場及D’Deck

日期：2022年11月25日至2023年1月2日



愉景灣「夢幻冬日飄雪」詳情

地點：愉景北廣場

日期：12月3至4日、12月10至11日、12月17至18日、12月24至26及31日



聖誕樹2022【4】海港城10米高獨角獸聖誕樹

聖誕節一定少不了看海泡城燈飾！海港城將海運大廈露天廣場打造成閃亮「旋轉獨角獸樂園海港城燈飾」，有4隻可愛的獨角獸進駐現場，必前往獨角獸宮殿，必打卡10米高聖誕樹及夢幻天梯，聖誕假期不可錯過！

聖誕樹2022【4】海港城聖誕樹地址及詳情：

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聖誕樹2022【5】荃灣必影5米聖誕樹+20米迪士尼公主牆

荃灣迎來全新聖誕樹，商場以迪士尼公主及小動物作主題，當中包括更5米高巨型聖誕樹，並設有8大打卡位，例如20米打卡牆，涵蓋貝兒公主、灰姑娘、小鹿斑比等9位角色的身影，會穿梭在不同打卡位中等待粉絲，同場更設期間限定店，可以掃走超過250精品！

聖誕樹2022【5】荃灣迪士尼聖誕樹地址及詳情：

聖誕樹2022【6】旺角6米高毛毛球聖誕樹

旺角朗豪坊迎來全新聖誕樹！商場今個聖誕設置一棵Fluffy Festival毛毛球聖誕樹，足足有6米高，色彩夢幻繽紛，絕對是全場焦點。同場更設迪士尼及彼思4大打卡位，8大迪士尼與彼思人氣角色會出現，包括《怪獸公司》毛毛及阿拱、《反斗奇兵》勞蘇、阿得與賓尼等，聖誕打卡必去！

聖誕樹2022【6】旺角迪士尼+彼思打卡位地址及詳情：

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聖誕樹2022【7】My Melody必打卡5米高粉紅聖誕樹

My Melody粉紅聖誕樹今個聖誕登陸紅磡！商場設有必打卡5米高粉紅聖誕樹，配搭人氣卡通My Melody，粉絲絕對不感錯過！同場更設有夢幻旋轉木馬樂園主題打卡位，裝置上佈滿冬甩及士多啤梨裝飾，My Melody於木馬上和大家一同合照，每個裝置都超粉嫩，充滿的少女心！

聖誕樹2022【7】My Melody聖誕樹地址及詳情：

聖誕樹2022【8】北角雙脊龍聖誕樹+12隻恐龍打卡

香港兒歌《十二隻恐龍去野餐》相信大家耳熟能詳！今年北角商場就有12隻恐龍登場，陪大家過聖誕，設有6大恐龍打卡位，其中就包括必影25呎高雙脊龍聖誕樹、翼龍拱門等，一邊尋找12品種恐龍，一邊影靚相，更有1:1仿真三角龍，氣勢十足！

聖誕樹2022【8】北角恐龍聖誕樹地址及詳情：

聖誕樹2022【9】將軍澳：Barbie主題打卡+6米高聖誕樹

將軍澳有商場在今個聖誕，聯乘知名大熱Barbie公仔，即日起至2023年1月2日期間，聯手打造 「Barbie 冬日夢幻之旅」主題活動，場地以Barbie為主題，展現了夢幻粉紅酒店，相當精緻漂亮，更設有6米高聖誕樹，少女聖誕打卡必去！

聖誕樹2022【9】將軍澳Barbie聖誕樹地址及詳情：

（圖片來源：新都城廣場）

聖誕樹2022【10】agnès b 5.6米環保懸掛聖誕裝置

今個聖誕南豐紗廠聯乘agnès b.，推出「The Dancing Cloak巨型懸掛聖誕藝術裝置」，其中包括5.6米巨型環保懸掛聖誕裝置，聯同本地藝術家及社企回收舊衣，以500件舊衣製成80條最長達到6米、顏色繽紛的布繩，並繫於支架上，形成高約5.6米的聖誕裝置。

聖誕裝置浮於半空，充滿動感與美態，外形呈現聖誕樹獨特形態，極具藝術感！同場更將設有可持續發展主題展覽，大家有興趣不要錯過。

聖誕樹2022【10】agnès b懸掛聖誕裝置 詳情

地點：荃灣南豐紗廠地下紗廠坊

日期：2022年12月10日至2023年1月6日

時間： 10:00 - 22:00



聖誕樹2022【11】大館12米高聖誕樹+燈光表演

大館今個聖誕將聯同香港賽馬會舉辦「小心意•大眾樂」節慶活動，由即日起至2023年1月2日，大館將設置12米高巨型聖誕樹，並會於每晚指定時段上演燈光表演。

此外，今年12月繼續有一年一度的「玩轉大館馬戲季」，在12月帶來不同精彩的馬戲表演，包括有英國雜耍先鋒團體 Gandini Juggling、曾參賽《全美一叮》的單輪單車表演團隊、本地創作團隊 TS Crew 等等呈獻世界級演出，大部分演出免費觀賞，其他則需預先登記，詳情請至官網查詢。

聖誕樹2022【11】大館「小心意 • 大眾樂」燈光表演 詳情

地點：大館檢閱廣場

日期：即日起至2023年1月2日

時間：每晚18:00 - 21:30（每半小時一次）

*免費入場。



聖誕樹2022【12】海港城 芝麻街Elmo/Big Bird聖誕樹

尖沙咀海港城今個聖誕與《芝麻街》合作，由即日起至2023年1月2日，推出「MERRY STREETMAS」活動，於港威商場內還原《芝麻街》有趣場景，其中更會設置約2米高、超可愛包括Big Bird等5位角色的聖誕裝置，並有4米高聖誕樹予市民打卡，商場長廊更加有30棵Elmo、Cookie Monster同Big Bird造型聖誕樹，非常趣致！

聖誕樹2022【12】海港城《芝麻街》聖誕樹 詳情

地點：尖沙咀廣東道港威商場大堂II

日期：即日起至2023年1月2日



聖誕樹2022【13】元朗 YOHOMALL

元朗YOHO MALL推出「雪影極幻森林」聖誕裝飾，打造成雪國童話式小鎮，其中包括必影6米高的木屋聖誕樹，樹上掛滿粒粒松果、乾果等，小巧又可愛！此外更有5大打卡位，包括玻璃屋、炫白情人樹、金黃及粉紅芒草海等，更設有歐陸雪山小屋「極光體驗館」， 影相一流。

聖誕樹2022【13】元朗 雪影極幻森林聖誕樹 詳情

地點：YOHO MALL I & II 中庭

日期：即日起至2023年1月2日

時間：10:00 - 22:00



聖誕樹2022【14】又一城 巨型心心聖誕樹+燈光匯演效果

九龍塘又一城今年設置約70呎的巨型聖誕樹，由即日起至12月27日，市民可以於又一城欣賞到充滿情人節氣氛的聖誕樹，樹上滿佈發光心心裝飾，並會以粉紅、桃紅及艷紅逐層轉色的燈光匯演效果展現，底部更設有多個心形主題佈置打卡位，例如心形隧道、愛心聖誕花環等！

聖誕樹2022【14】又一城 巨型心心聖誕樹 詳情

地點：九龍塘又一城

日期：即日起至2023年1月2日



聖誕樹2022【15】將軍澳 6米高竹製聖誕樹

將軍澳廣場今年推出「聖誕將軍出菜！」主題打卡裝置，其中包括設置逾6米高、最大直徑超過5米的竹製聖誕樹，從建築地盤回收得來的竹材為原料，設計出時尚感與環保兼備的聖誕樹，合共分為5層，竹材以繩結連繫，繼承香港獨有的竹紥傳統文化，展現聖誕與自然氣氛。同場更將舉辦綠色生活市集，設近40間綠色商店，大家不要錯過！

聖誕樹2022【15】將軍澳 6米高竹製聖誕樹 詳情

地點：將軍澳廣場一樓中庭

日期：即日起至2023年1月1日

時間：11:00 - 20:00



聖誕樹2022【16-21】海濱長廊：11高巨型聖誕樹、金屬管聖誕樹+巨型聖誕水晶球

今個聖誕節，全港6個海濱長廊將會設置超有聖誕氣氛的聖誕樹，部分將化身成聖誕光影舞台，設置多個聖誕裝置，其中包括11米高聖誕樹、七彩字母聖誕樹、巨型聖誕水晶球等，港島新界都有份，聖誕節又多個打卡好去處！部分海濱長廊聖誕樹如下：

灣仔海濱長廊：11米巨型「共舞華爾滋音樂聖誕樹」

炮台山東岸公園：金屬管聖誕樹+巨型聖誕水晶球

聖誕樹2022【16-21】更多聖誕樹裝置及地址詳情：