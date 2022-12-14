【去漬方法】如果屋企鏽漬好困擾，可以看看近期有網民發現一款瓷磚除鏽清潔劑，使用後輕輕一抹，就可以成功去除多年的鏽漬，並大讚好用兼「神奇」，效果較人氣牌子潔而亮、藍威寶更為顯著，於淘寶入貨僅約$30不等！

【去漬方法】淘寶$30瓷磚除鏽清潔劑 用完成功去鏽漬！網民讚：好用過潔而亮

最近有網民在Facebook「淘寶開心share」群組發帖分享，指家中「鏽漬困擾咗我至少2年」，曾經使用過藍威寶、潔而亮、砂粉、納米海棉等，鏽漬仍然不為所動。近期他就於淘寶發現一款稱來自英國品牌的「瓷磚除鏽清潔劑」，對鏽漬噴上清潔劑後，再輕輕一抹就「搞掂晒」，形容產品「神奇」。

從相片中可見，事主家中浴室的玻璃置物架固定器下方位置，有一部分瓷磚疑沾上「一大撻」黃色鏽漬，污漬甚至滲入牆罅內，非常礙眼。不過，事主使用該除鏽清潔劑後，瓷磚就回復乾淨原狀，猶如新的一般，獲不少網民讚好。

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翻查資料，該款瓷磚除鏽清潔劑，聲稱是由英國企業Jailitres（潔升）主營出品，可以用於各種瓷磚及天然可材，並可有效去除拋光劑、強力除鏽去黃等，同時亦可以清潔表層的鉛漬污垢，包括廁所地磚。目前於淘寶售價由29.9元至39.9元人民幣不等。

不論是浴室或廚房等日夜使用，部分地方難免會出現鏽漬，大部分網民均表示有興趣使用，事主則提醒，清潔劑有點刺鼻，因此建議使用時不要太接近和吸氣。但都有個別網民認為「其實溶解金屬氧化物好似鐵銹咁，用任何酸性液體都得」，直言「食用醋」是最便宜兼最容易買到的產品，效果分分鐘拍得住該清潔劑。

至於使用方法，官方介紹指，將除鏽清潔劑直接噴灑在鏽漬垢表面，靜置大約5至10分鐘，待清潔劑充分洗滌及溶解後，使用工具擦拭及清除污垢，再用洗滌水沖清洗乾淨即可；至於嚴重銳污漬則可重覆相關步驟，而噴灑時可適時延長滲透時間，直至鏽漬清除。若果家中有鏽漬無法清除滅，不妨作為參考！