淘寶｜滅蟻方法螞蟻入侵勁困擾　港媽1招方法快速滅螞蟻翌日走晒

滅蟻方法！屋企不時有螞蟻來襲如何是好？有港媽抱怨，家裡深受螞蟻大軍困擾，試盡各種方法均無效用，遂嘗試於淘寶購買一支「神奇藥筆」，翌日螞蟻即完全消失，成功解決蟻患！不少網民均大讚好用，更有人指「以前人人屋企都有一盒」，到底有多「神奇」？



神奇藥筆速滅蟻 防曱甴都得！

一名港媽於Facebook「淘寶開心share」群組發帖，指一家人受到螞蟻問題困擾3至4個月，一直都找不到源頭，「今日係廚房，明天可能係洗手間門口，有時係天花板度」，螞蟻蹤跡幾乎無處不在，她就此試過多種滅蟻方法均無法解決。

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不過，早前她抱著嘗試心態，於淘寶購入「神奇藥筆」，僅使用一次，第二日螞蟻便消失不見，形容「心情難以想象」，認為是至今最成功滅蟻的一個方法，大讚「神奇藥筆」是好東西，並將喜悅及用後體驗與各大網友分享這個滅蟻方法。

（圖片來源：FB@「淘寶開心share」群組）

家有螞蟻非罕見之事，但原來不少網民均表示曾使用過「神奇藥筆」這個滅蟻方法，並大讚「好用」，不但可以消滅螞蟻，連「小強都得，因為我畫左個地方佢行過，不過佢死時會搵地方死」；亦有網民指神奇藥筆已有數十年歷史，形容功效「真係好神奇」，以前每家每戶均有一至兩盒在家備用。然而有網民則指這個滅蟻方法「無乜用」，稱可能是螞蟻品種原因，但仍有大批網民躍躍欲試。

據淘寶商家官網顯示，該「神奇藥筆」為廣州佳麗牌公司所出品，為白色粉筆狀，介紹指可以殺滅虱子、蟑螂、螞蟻、跳蚤、臭蟲等，同時標榜「低毒」，標榜「使用安全，對人及寵物無害」，售價13.8元人民幣4支，優惠價則6.4元人民幣4支，即最平每支僅約1.7（約$1.8港元）。

有熱心網民分享使用這個滅蟻方法的秘訣，指可以用粉筆在地下、櫃內、牆地腳等沿邊位置畫上線條，由於粉筆痕呈白色，沿線畫可減少外觀影響，同時建議「（條線）畫長啲」，包括渠口附近，因為昆蟲有可能沿渠爬上來；此外，由於產品實為藥餌，家中若有寵物或小孩子應多加注意，而且畫時最好帶上手套。大家不妨作參考！