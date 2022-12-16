12蚊店Living Plaza/Daiso限時5大優惠$6起！Sanrio精品/冬日服飾

Aeon 12蚊店Living Plaza及Daiso推出5大優惠，最平$6起，超抵！而今次優惠有食品類，亦有實用類型，如冬日服飾等，應節的聖誕商品都一樣有平，還有不少貨品半價優惠，大家有興趣的話，記得留意每個優惠期至何時，再去搶售！

12蚊店優惠｜Living Plaza/Daiso 5大優惠多嘢平！Sanrio精品$6起

Aeon 12蚊店Living Plaza及Daiso 5大優惠，當中最抵的一定是精選SANRIO精品由$12減至$6！2023年日曆及掛曆半價、冬日服飾8折、所有聖誕款式商品7折、多款指定咖喱$10、禮物包裝用品8折等，不過要注意不同優惠的優惠期各有不同。

（圖片來源：AEON）

今次於Aeon旗下的Living Plaza及Daiso都同樣有這5大優惠，Sanrio角色精品優惠比之前更新增了更多款式，劈至$6，優惠期由即日起至12月18日；而指定冬日方便熱食的咖哩$10，數量有限，售完即止，優惠期由即日起至12月31日。2023日曆半價，優惠期則是即日起至12月31日。

示意圖（圖片來源：Daiso香港）

而近日寒冷，Living Plaza及Daiso的冬天手套、襪、拖鞋、頸巾、毛氈、耳罩、腳套、冷帽等都有8折，最適合現在大手掃入！優惠期由即日至12月31日。

所有聖誕款式商品亦有7折優惠、禮品包裝用品8折優惠！打算過一個有聖誕氣氛的聖誕節，以及想買聖誕禮物送給朋友、家人或另一半，就要把握機會入貨！

（圖片來源：Aeon Hong Kong）

Living PLAZA 分店地址

粉嶺碧湖店：新界粉嶺一鳴路15號碧湖商場高層地下22至29號鋪及29A號舖

筲箕灣店：香港筲箕灣望隆街2號銀河廣場1樓101至106號舖

佐敦店：九龍上海街80號華海廣場地庫全層

火炭店：新界沙田火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓6室

海怡店：香港鴨脷洲海怡半島海怡廣場西翼一樓125B號舖

大興店：香港新界屯門河興街10A號大興花園第二期商場2樓1號舗

長發店：香港新界青衣担杆山路6號長發邨長發廣場2樓227號舖

銀禧薈店：新界沙田火炭樂景街2-18 號銀禧薈3樓301-303號舖

海灣店：新界荃灣永順街38號海灣花園購物商場第二期地下7 - 8B, 9B-10A號舖

金鐘店：香港灣仔軒尼詩道8至12號中港大廈地庫全層

彩雲店：香港九龍牛池灣清水灣道45號彩雲商場地下A106至A110A號舖

麗城店：新界荃灣青山道625號麗城花園第三期麗城薈地下22, 28-29號舖

深水埗店：九龍大埔道188號曉尚地下1號舖及一樓1號舖

黃大仙店：九龍黃大仙龍翔道110號翔盈里3號舖

沙田第一城店：新界沙田銀城街2 號置富第一城樂薈地下G112 - G118號舖

啟德店：九龍九龍城沐虹街12號晴朗商場地下A016號舖

安達店：九龍安達邨安達商場地下低層LG13號舖

堅尼地城店：香港堅尼地城士美菲路45號聯德新樓地下低層1號舖

頌安店：新界沙田馬鞍山西沙路632號頌安邨頌安商場一樓103, 104及105號舖

頌富店：新界元朗天水圍天華路30號T Town South二樓 S212 號舖

黃埔花園店：九龍紅磡黃埔花園第12期地下40號舖

馬鞍山店：新界沙田馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場3樓338A, 338B及C號舖

良景店：新界屯門田景路31號良景廣場3樓L334號舖

禾輋店：新界沙田禾輋邨禾輋廣場3樓301-303號舖

小西灣店：香港小西灣小西灣道28號藍灣廣場1樓9號舖

坑口店：新界將軍澳培成路8號南豐廣場地下A-7至 A-11號舖

新翠店：新界沙田新翠邨新翠商場地下12號舖

葵芳店：新界葵涌興芳路178號【178豐寓】地下及一樓3號店舗

彩明店：香港將軍澳調景嶺彩明街1號彩明商場3樓307D號舖

天水圍店：新界天水圍天恩路12-18號嘉湖二期一樓129-130號舖

東涌店：大嶼山東涌東堤灣畔地下11-12號舖

寶林店：新界將軍澳寶琳北路18號寶林商場3樓303號舖

廣源店：新界沙田小瀝源路68 號廣源邨廣源商場第二座2樓18至19號舖

土瓜灣店：九龍土瓜灣馬頭角道50號迎豐13, 16, 17, 19號地舗

兆禧店：新界屯門湖翠路201號兆禧苑商場地下G09舖

裕民店：九龍牛頭角道300-302號裕民中心地下36號至37號舖及46號舖部份

樂富店：九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場A區三樓3169A號舖

長沙灣店：九龍長沙灣青山道246-248號地下至閣樓A及B號舖

上環店：香港上環荷李活道233號荷李活商業中心地庫B01號舖

鑽石山店：九龍鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場166號舖一樓

沙田店：新界沙田正街3-9號希爾頓中心三樓2號舖

柴灣店：香港柴灣柴灣道233號新翠商場四樓23號及25B號舖



Daiso Japan分店地址

淘大店: 九龍牛頭角道77號淘大商場一期一樓F48A, F49-57號舖

西灣河店: 香港筲箕灣筲箕灣道163號Island Walk地下D號舖

新蒲崗店: 九龍新蒲崗太子道東638號Mikiki 一樓101號舖

運頭塘店: 新界大埔曉運路10號運頭塘新城地下10號舖

銅鑼灣堅拿店: 香港灣仔堅拿道西15號永德大廈閣樓MA舖

灣仔店: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地庫一層B01至B04, B05號

愛民店: 九龍何文田忠孝街60號愛民廣場一樓F42A號舖

慈雲山店: 九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心六樓621, 622至623號舖

逸峯店: 新界粉嶺馬適路1號逸峰廣場一樓109B及109C號鋪

太子店: 九龍彌敦道789, 791及793號健峰保險大廈地庫全層

元朗店: 新界元朗康樂路27-31號 / 康景街25-31號嘉好樓一樓全層及地下B9號舖

石蔭店: 香港新界葵涌梨木道120號石蔭邨石蔭商場LG2樓207, 208, 209及210號舖

美景花園店: 新界青衣美景花園商場3樓42至45號舖

粉嶺中心店: 新界粉嶺新運路33號粉嶺中心地下161至166號舖

北角店: 香港北角英皇道416-426號新都城大廈地庫

港灣豪庭店: 九龍大角咀福利街8號港灣豪庭廣場一樓152至153號舖

天澤店: 新界天水圍天澤商場二樓207號舖

竹園店: 九龍黃大仙竹園道15號竹園廣場G層S001B號舖

石塘坊店: 香港德輔道西402-404地下11號舖石塘坊

新屯門中心店: 新界屯門龍門路55-65號新屯門商場2樓54-59及 62-67號舖

旺角旗艦店: 九龍彌敦道601號創興廣場3樓

炮台山店: 香港英皇道135-145號民眾大廈地下入口及地庫全層

大埔店: 新界大埔運頭角里4號富景大廈LG/F

石籬店: 新界葵涌大隴街110號石籬商場(二期)二樓B233號舖

利東店: 香港鴨脷洲利東邨道5號利東商場一期3樓L-304、L-305及L-306號舖

