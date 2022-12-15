想買真聖誕樹，其實「唔使上淘寶，唔使去深水埗」！IKEA推出2個尺寸的真聖誕樹，均一價$50就可入手，為家中添上濃厚聖誕氣氛，即睇下文了解購買方式及真聖誕樹資訊啦！

抵！IKEA真聖誕樹$50即入手！2款尺寸均一價 唔使上淘寶揀膠樹

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（圖片來源：IKEA）

臨近聖誕節，相信大家都想為家中增添聖誕氣氛。IKEA推出多款聖誕裝飾及家品，更破天荒推出聖誕樹大特價。由即日起，到全線IKEA分店，只需$50，就可入手「真高加索冷杉聖誕樹」，非常抵買！

（圖片來源：IKEA）

IKEA「真高加索冷杉聖誕樹」並非坊間常見的膠製聖誕樹，是真實的植物，即是俗稱的「真聖誕樹」，設有2個尺寸，分別為150厘米及200厘米，2款尺寸均以$50發售，想令家中充滿聖誕氣氛的朋友不可錯過！

（IKEA FB截圖）

不過，大家要留意，IKEA「真高加索冷杉聖誕樹」優惠為各大門市限定，網上商店不適用，並需自行安排送貨方式，數量有限，售完即止。

IKEA「真高加索冷杉聖誕樹」

日期：即日起至另行通知

地點：各大IKEA門市分店

分店地址：https://www.ikea.com.hk/zh/where-are-we

*網店不供應。

