美斯（Lionel Messi）日前贏得世界盃成為全球焦點，最近就有網民於二手平台趁機放售近$7萬「美斯親筆簽名」，隨即掀起一波「親筆簽名」炒風，有網民紛紛貼出「明星」簽名並高價放售，連「港版美斯」親筆簽名CD都被翻出，貴過楊千嬅的二手CD逾百倍！

美斯$7萬簽名掀「親筆簽名」炒風 港版美斯有份！貴楊千嬅逾百倍

美斯日前贏得世界盃，圓夢想登上足球界巔峰，一眾球迷看得熱淚盈眶，就在全城歡騰之際，美斯相關的周邊商品或珍藏品，價值亦隨之上升，其中美斯「10」號球衣更加賣斷市。商機處處，最近二手拍賣平台就有港人趁機放售「美斯親筆簽名」，索價近$7萬！

從商品相片中可見，該「親筆簽名」僅得「美斯」二字，並是以人手所寫下的中文筆跡，當中更有被刪走的錯字，售價$69,420。據商品介紹指，賣家稱該簽名是「美斯嚟香港嘅時候簽嘅名，因為寫得太急所以有d（啲）潦，誠心要可以平d（啲）」，獲得超過300人點讚。

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除了會寫中文的「美斯」，亦有不少港人緊跟「潮流」，於二手平台放售各明星或名人的「親筆（或非親筆）簽名」。其中包括MIRROR成員姜濤、李小龍、球星Lebron James等，索價最高逾$850萬，但均出自網民之手，惡搞趣味十足。

雖然大部分「親筆簽名」均為非親筆，只是網民用來娛樂而開的玩笑，但實際上二手平台上均有大量明星或名人的親筆簽名珍藏，連被網民笑稱是美斯「失散兄弟」、「港版美斯」的影帝張家輝，其於2000年的個人專輯CD亦被翻出，附兩個親筆簽名，售價$180，價格比早前楊千嬅$1經典CD貴逾百倍，球迷不妨留意一下！