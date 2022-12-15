出道27年的歌手楊千嬅，未來兩日將於在亞博舉行演唱會，不過早前就屢傳演唱會門票出現滯銷，更瘋傳保良局將免費轉贈門票予學生，似乎行情不濟。近期二手拍賣平台就有網民賣楊千嬅經典CD，劈價至$1，有賣家大呻「賣唔出」。另有大批網更放售YES卡、寫真集等套現，售價同樣$1起！

楊千嬅經典CD慘被賤賣$1無人要 爭相放售閃卡套現！網民：賣唔出

楊千嬅即將於2022年12月17日至18日，在亞博舉行一連兩場《B minor, be minor》演唱會，不過，反應似乎就一般般，並屢次傳出演唱會門票滯銷，開售至今仍然有飛賣，網上更一度有網民「平放」楊千嬅門票，似乎都無人吼。

（圖片來源：Carousell 截圖）

隨著演唱會門票遭減價放售，近期大批網民均透過網上二手拍賣平台，放售大量珍藏已久的楊千嬅唱片（CD）， 其中包括2006年出版的金經典CD，遭劈價至$1都無人買。

平台更大賣不少已絕版的楊千嬅CD，包括1999年的《夏天的故事》、2000年的《冬天的故事》等，連同楊千嬅的寫真照片的全套齊全絕版CD，劈價至$10起，同樣無人下標。賣家更在帖文呻「大媽CD賣唔出」。

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除了唱片之外，不少港人曾費盡心思扭來（或買來）的楊千嬅YES卡，都頻頻湧現在二手拍賣平台上，當中不乏楊千嬅多年來的經典造型，包括有青澀年輕的樣貌、超有個性的爆炸頭等，部分更是珍藏版「閃卡」，現時均被大批網民翻出放售，售價低至$1起。看來網民們寧願「忍痛割愛」，賤賣套現都不願繼續收藏。