九龍灣一人薄餅$27起！38款配料自由配、煙三文魚/蟹肉/巴馬火腿

九龍灣美食選擇多，這間薄餅外賣店推出一人自選薄餅，只需$27起就可以歎到，足足有38款配料可自由配搭，所有薄餅即叫即焗，價錢相當抵食，絕對稱得上是窮人恩物及糧尾救星！

九龍灣一人薄餅Double 8 Pizzeria $27起！38款配料自由配、煙三文魚/蟹肉/巴馬火腿

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：Double 8 Pizzeria）

九龍灣薄餅專門店「Double 8 Pizzeria」主打一人薄餅，薄餅全為意大利薄批，口感鬆脆香口，即叫即焗。一人薄餅分為6吋（$15）及10吋（$25）2款，均可以自選配料自由配搭，最平$27起就有交易！

一人薄餅配有自家製蕃茄醬餅底及芝士，大家需自選2款或以上配料。配料選擇多達38款，包括墨西哥辣椒、藍芝士、車打芝士、蟹肉、煙三文魚、巴馬火腿等，亦有蜜糖、香草醬、燒烤醬等醬汁可選，每款配料價錢為$4至$12不等。

有選擇困難症的朋友，可選小店配搭好的款式，包括明太子沙律醬日式年糕薄餅、柚子胡椒醬蟹膏蟹肉薄餅、芒果蟹肉薄餅、泡菜午餐肉薄餅、四重芝士薄餅等；亦有龍蝦汁忌廉意粉、意式肉丸、泰式辣雞螺絲粉等，選擇豐富。

+ 5

Double 8 Pizzeria

地址：牛頭角牛頭角道3號得寶商場地下22A號舖

電話：6398 8320

營業時間：12:00-21:30

