【九龍灣美食】九龍灣新開一間主打一人Pizza專門店，Pizza薄餅僅售$56起，有9款口味可以選擇，包括四色芝士、意式辣肉腸、意大利巴馬火腿等，另外更提供多款特色主食及小食例如全日早餐、香辣雞翼等，Pizza控不要錯過！

九龍灣美食｜手工Pizza薄餅$56起！9款口味選擇+必食拉絲四色芝士

平時一個人又想吃Pizza？九龍灣最近新開一間手工製Pizza店「Chill Hea Piz」，主打超抵吃的一人份量Pizza。該店Pizza主要使用意大利「00號」麵粉，即是以小麥的麥芯磨製而成，蛋白質質量極高，而且帶有濃郁麥香味，加上Pizza每日新鮮製造，因此口感及味道都一流！

Chill Hea Piz提供9款口味Pizza，當中有芝士控至愛的四色芝士Pizza，包括水牛芝士、車打芝士、巴馬臣芝士及藍芝士醬，而且有長長的拉絲，非常邪惡！此外，有意大利辣肉腸、香辣雞胸、黑松露蘑菇、夏威夷等多款選擇，更有提供「肉食愛好者」款式，集齊意式香腸、辣肉腸及西班牙腸等，所有Pizza奉送飲品售價僅$56起，非常抵食！

除了手工Pizza，該店亦有提供各款主食，例如風乾豬面頰肉香蒜橄欖油意粉、全天英式早餐、每日限定套餐等；此外更有不同小食包括松露薯條、香辣單骨雞翼、脆炸魷魚圈、法式牛角包、牛油果吐司等，超多選擇，大家有興趣不妨一試！

Chill Hea Piz 詳情

地址：九龍灣常悅道9號企業廣場1期1樓5A-5C號舖

營業時間：08:00 - 18:00（星期一至五，星期六、日休息）

