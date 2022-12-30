IKEA $8開心果雪糕新地筒+三重開心果新地！濃厚開心果醬+果仁碎

香港IKEA宜家家居全新推出開心果雪糕系列！IKEA不時都會推出不同口味的雪糕，最近就宣布推出新年必食的開心果系列，包括$8開心果新地筒及$19三重開心果新地，抵食之餘又應節，1月1日開始就有得食，各位雪糕迷不要錯過！

IKEA推$8開心果雪糕新地筒+三重開心果新地！濃厚開心果醬+果仁碎

適逢新年，IKEA宜家家居推出全新甜品系列，用上應節的開心果向大家提早拜年，首先有$8開心果新地筒，濃郁的開心果香氣配上幼滑新地，相當抵食！

（圖片來源：IKEA）

除了開心果新地筒，今次更有三重開心果新地，在新地雪糕中加入開心果醬及開心果碎，味道層次更豐富，售價為$19/杯！

（圖片來源：IKEA）

IKEA美食站又推出金沙脆脆雞下脾，香脆又多汁，售價為每隻$13，下午茶時間不妨一試！

（圖片來源：IKEA）

IKEA全新開心果系列及小食

供應地點：IKEA香港分店

供應日期：2023年1月1日起



臨近農曆新年，IKEA推出賀年環保海鮮盆菜配傳統南乳汁，選用符合可持續發展的海鮮食材，包括原隻龍蝦、大蝦、帆立貝和魚蛋，另配上一系列肉類及蔬菜。由12月29日至2023年1月11日，更可以早鳥價港幣$469預購賀年環保海鮮盆菜連ANNONS邊爐鍋，方便又抵食！

（圖片來源：IKEA）

IKEA 賀年環保海鮮盆菜

預購日期：12月29日起至1月26日

早鳥優惠價錢（12月29日至2023年1月11日）：賀年環保海鮮盆菜（錫紙盤版）$419、

賀年環保海鮮盆菜（邊爐鍋版）$469

優惠期後訂購（1月11至26日）：賀年環保海鮮盆菜（錫紙盤版）$449、賀年環保海鮮盆菜（邊爐鍋版）$499

