連鎖日式Cafe推出買一送一優惠，人均低至$69即可歎到自選定食，連無限任添的白飯及配菜！定食款式包括澳洲西冷、日式脆皮雞扒及吉列豬扒，相當抵食！今次優惠指定分店限定，即約朋友去以優惠價歎美食啦！

日式Cafe周年優惠定食買1送1！人均$69起歎澳洲西冷+任添白飯配菜

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（圖片來源：SENSU）

連鎖日式Cafe「SENSU」於荃灣分店推出買一送一周年優惠。由即日起至1月31日，星期一至日全日都可享有自選定食買一送一優惠，折後人均只需$69起就可以歎到，十分抵食！

今次買一送一優惠適用於3款定食款式，包括日式煎脆皮雞扒（150克）、美國天然吉列豬扒（200克）及香煎澳洲西冷扒（150克），每份定食包無限添食的日本白飯及日式雜菜，份量十足！

（圖片來源：SENSU）

另外，更可以優惠價$18加配青蘋果白桃梳打1杯，或以優惠價$28桃子果茶1杯，連同優惠價定食，抵食又豐富！

（圖片來源：SENSU）

除了定食買一送一優惠外，SENSU亦供應多款特色意粉、小食、主食及甜品，包括雞軟骨伴他他醬、日式醬油雜菌贈腩肉意粉、蟹肉咖喱溫泉蛋意粉、蘑菇松露忌廉醬薄餅、彩虹北寄貝甜複丼、日山A5和牛漢堡扒定食等，價錢由$48起。

SENSU定食買一送一優惠

日期：即日起至1月31日

地點：荃灣分店



SENSU荃灣店

地址：荃灣楊屋道1號荃新天地一期UG樓78號舖

電話：2885 0968

營業時間：12:00-22:00

