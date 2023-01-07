【手袋減價】各大手袋品牌推出清貨減價！臨近新年，想趁機會買新手袋，本文整理3大手袋或銀包最新減價優惠低至1折，包括人氣品牌小CK（Charles & Keith）半價及Ted Baker劈價至1折起，而Tory Burch亦做大減價，最平$169就可以入手，記得趁減價去選購！

3大人氣手袋品牌減價1折起！小CK劈至半價、$188起入手TED BAKER

手袋減價【1】Charles & Keith

Charles & Keith（小CK）官網現正進行優惠半價起，多款精選熱賣手袋減價，例如多款人氣單肩包、側揹袋、手提袋、鍊條卡夾包、迷你包、斜背包等，最平$169起就可以入手！優惠更涵蓋多款易襯鞋款、飾物配件等，大家不妨趁優惠選購。

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Charles & Keith 減價詳情

推廣地點： Charles & Keith

推廣優惠：半價起

推廣日期：即日起

官網：https://www.charleskeith.com/



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手袋減價【2】TED BAKER

TED BAKER官網亦推出手袋優惠，多款人氣熱賣手袋均減價，包括人氣手提袋、斜揹袋等， 低至20英鎊（約$188港元）發售，想換新手袋不妨趁優惠選購。

此外，網購平台On The List亦推出TED BAKER手袋限時優惠，由1月9日至1月15日，多款人氣熱賣手袋、銀包、鞋履、服飾配件等均減價，記得密切留意。

（圖片來源：On The List）

TED BAKER 減價詳情

推廣地點：TED BAKER官網

推廣優惠：4折起

推廣日期：即日起

官網：https://www.tedbaker.com/



推廣地點：On The List官網

推廣優惠：1折起

推廣日期：1月9日至1月15日（23:59）

＊1月9日僅開放予Premium會員。

＊需登記成為On The List會員方可享用優惠。



手袋減價【3】Tory Burch

Tory Burch最近進行優惠！Tory Burch官網最近進行減價優惠低至6折，其中包括熱賣款Kira Quilted小方包減至$3,675（原價$5,250）、T Monogram迷你水桶包減至$3,570（原價$5,100）、Miller Mini Bag金鏈肩背款斜揹袋減至$3,080（原價$4,400）等，有興趣記得留意！

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Tory Burch 減價詳情

推廣地點：Tory Burch官網

推廣優惠：5折起

推廣日期：即日起

官網：https://www.toryburch.com/

