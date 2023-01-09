抽油煙機千年油漬難處理！專家教1招除濾網油垢　輕鬆回復立立令

抽油煙機去漬方法！臨近新年準備大掃除，廚房抽油煙機更需要加強清潔，不過長期使用後累積的千年油漬令人無從人手，有專家教只需簡單1招，再配合2種物質就可以分解油煙機濾網油垢，成功去除抽油煙機的油垢污漬！

抽油煙機千年油漬難處理！專家教1招去除濾網油垢 輕鬆回復立立令

不少人煮食時都會使用抽油煙機，然而港人生活忙碌，未必做到日日清洗，導致抽油煙機配件積滿油污，例如抽油煙機濾網、集油杯等，嚴重更會有發黑的情況，只用洗潔精不斷刷洗，費力之餘亦未必能夠完全乾淨。最近台灣家務專家陳映就於其Facebook專頁發文教路，簡單1招就可以清除油漬，令抽油煙機回復立立令！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

清潔抽油煙機時，要先準備簡單工具，分別是塑膠袋、廚房清潔劑及手套。只要正確使用，就可以成功去除抽油煙機油漬。5個使用及清洗步驟如下：

【1】首先準備一個相對較厚的塑膠袋，把塑膠袋套在水盆或任何容器上。

【2】再把需要清潔的抽油煙機濾網、集油杯等放入袋中。

【3】接著在膠袋裡注入溫水，水溫大概為洗澡時使用的暖水溫度，直至水量蓋過所有抽油煙機零件。

【4】在水裡加入少量的廚房清潔劑（洗潔精亦可），並浸泡大約30分鐘。

【5】及後油垢會因為水溫及清潔劑融合，從而軟化甚至分解，此時只要將有關配件取出，並輕輕進行刷洗後便回復乾淨。

除了上述方法，有台灣網民亦曾經於Facebook分享，可以先將油網拆卸下來，並將集油杯分別清洗，而抽油煙機機身可以調至最小風速，並以適量清潔劑直接噴向扇葉後，關閉抽油煙機靜置5至10分鐘，再關啟抽油煙機並將風速轉成中或強度，繼而再將清水往扇葉噴，污水流出後亦可以變乾淨。大家清潔抽油煙機時不妨當作參考。