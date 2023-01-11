【手袋優惠】See by Chloé手袋減價低至半價！多個網購平台推出手袋優惠，其中See by Chloé亦有減價，多款精選手袋以超抵價發售，其中包括大容量手袋$1,500內有找，熱賣款Hana更減至$1,978，大家不妨趁減價入手。

See by Chloé減價低至4折！人氣Hana、Tilda單肩包勁劈至$1,190起

臨近新年，不少網購平台均推出手袋優惠，網購平台Net-A-Porter最近推出年末大激減，其中See by Chloé減價低至半價，涵蓋各款人氣手袋，其中包括近年備受歡迎的Tilda單肩包，半價後$1,900就可以入手；Cecilya單肩袋亦減至$1,190就買到；Hana相機包更劈至$1,190，認真抵買！

See by Chloé手袋優惠【1】Tilda whipstitched leather shoulder bag $1,900（原價$3,800）

See by Chloé手袋優惠【2】Hana mini textured-leather and suede shoulder bag $2,170（原價$3,100）

See by Chloé手袋優惠【3】Cecilya mini twill-trimmed textured-leather shoulder bag $1,190（原價$1,700）

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至於容量較大的Laetizia Tote手袋則減至4折，僅$1,480（原價$3,700）就可以買到，不論上班還是外出使用，都非常實用。

See by Chloé手袋優惠【4】Laetizia printed denim tote $1,480（原價$3,700）

此外，網購平台FARFETCH亦進行大減價，See by Chloé手袋同樣減至半價起，而且涵蓋更多款式。其中包括人氣Hana側揹袋減價至$3,117（原價$3,464）、銀包款手袋更減至$1,978（原價$2,827）；logo-plaque手袋減至$2,955（原價$4,221） 、Mara側揹袋減至$3,546（原價$4,173）等，小資女可以趁減價入手！

更多See by Chloé手袋優惠款式如下：

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See by Chloé 優惠 詳情

推廣地點：Net-A-Porter

推廣日期：即日起

推廣優惠：4折起*

官網：https://www.net-a-porter.com/zh-hk/



推廣地點：FARFETCH

推廣日期：即日起

推廣優惠：半價起*

官網：https://www.farfetch.com/hk/

*詳情請至官網查詢。

