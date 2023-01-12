【新年優惠】名牌手袋又有優惠！各大時尚網購平台推出新年優惠，其中ZALORA多款精選名牌手袋減價低至2折，其中包括GUCCI、Coach、MICHAEL KORS等人氣品牌，最平$279入手！另外See by Chloé亦劈至半價起，大家不妨趁優惠入貨。

名牌手袋新年劈價2折起！GUCCI激減逾$7,000！Coach/MICHAEL KORS

ZALORA最新推出新年優惠，多個國際知名品牌手袋減價，例如GUCCI、Coach、MICHAEL KORS、LONGCHAMP、Kate Spade、TORY BURCH、Valentino等，最平$279起！另外亦有多款熱賣款名牌銀包減價，最平$220入手，部分款式輸入優惠碼可享額外折扣優惠。部分手袋推介款式如下：

手袋優惠推介【1】GUCCI 小號風琴包

折後售價：$7,989（75折加額外7折，原價$15,180）

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手袋優惠推介【2】GUCCI Dionysus GG Supreme 迷你鏈條斜挎包

折後售價：$15,300（85折加額外9折，原價$22,999）

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手袋優惠推介【3】COACH Mollie 水桶袋

折後售價：$2,067（6折加額外6折，原價$5,750）

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手袋優惠推介【4】KATE SPADE Luna Crescent Crossbody 斜挎包

折後售價：$1,664.4（6折加額外6折，原價$2,950）

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手袋優惠推介【5】Michael Kors Jet Set 單肩袋

折後售價：$2,227.25（76折加額外6折，原價$4,859）

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ZALORA 手袋新年優惠 詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：ZALORA官網

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此外，See by Chloé手袋減價亦低至4折！多款精選手袋以超抵價發售，其中包括大容量手袋$1,500內有找，熱賣款Hana更減至$1,978，大家不妨趁減價入手。

See by Chloé手袋優惠詳情如下：