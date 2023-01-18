大掃除收納｜10大IKEA/MUJI收納好物！洞洞板增空間/貯物架變茶几

【大掃除收納】新一年又到，又是時候好好整理家居，準備大掃除順道掃走霉運，帶來新一年新氣象！香港土地問題嚴重，面對有限的空間但又想物盡其用，就要好好擅用收納工具！今次記者為大家整理多款12蚊店、MUJI及IKEA收納好物，全部可以在香港買到，最平$8就有交易！

IKEA收納好物【1】SKÅDIS洞洞板（港幣$139.9起）

在家工作時經常覺得書桌空間不足？用SKÅDIS洞洞板可以將桌子上的小物、文具等統統掛起，就能輕鬆騰出書桌的空間，工作時更加得心應手。另設掛鉤、夾子等不同配件，度身訂造專屬的貯物組合；方便一眼看清物品位置，收納時一目瞭然！

IKEA收納好物【2】MURVEL鞋架（港幣$9.9）

鞋櫃空間愈來愈緊張？將鞋子放在鞋架上下整齊疊好，有效增加鞋櫃的儲物空間，同時令鞋櫃的收納空間秒增兩倍！

IKEA收納好物【3】RÅSHULT活動几（港幣$249.9）

適用於小巧的居住空間，提供額外貯物位置，用來收納客廳、廚房等小物。底部附輪腳方便移動，再加上一塊層板，就可以變成移動式茶几，用法多變！

IKEA收納好物【4】ROMMA電線收納盒（價錢：港幣69.9）

疫情下少不免要在家工作，各種手提電腦、電話、平板電腦等全部都要充電，有時難免會會出現電線糾纏不清的情況。不少日本網民推薦用電線收納盒，可以將電線、插座和拖板隱藏起來，打掃房間時更加得心應手！

IKEA收納好物【5】GLIS附蓋收納盒（價錢：港幣$24.9/3件）

這款收納盒除了可以單獨使用，亦可以堆疊起來節省更多空間，附蓋設計有助避免灰塵，適合收納各種日常小物、文具、小朋友玩具等，不怕散落一地甚至「離奇失蹤」！

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日本無印良品（MUJI）2021年最新人氣商品排名日前出爐！MUJI的家居收納用品一直都是不少人的心頭好，設計實用簡約，適合不同家居風格。即睇MUJI收納用品人氣TOP 5！

MUJI收納用品【第5位】不銹鋼手挽籃

無印良品的不銹鋼手挽籃採用堅固的不銹鋼製作，有不同呎吋可供選擇。只要將手挽籃的手柄收入內側，即可堆疊擺放，在收納物件時更節省空間，尤其適用於廚房及浴室收納。

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MUJI收納用品【第4位】PP密封儲物箱

這款儲物箱有不同呎吋，可以堆疊擺放，同時附有手柄，易於移動搬運。除了放在露台或天台等室外空間使用，進行戶外活動如露營或燒烤時，只要合上蓋子，即可搖身一變成為椅子，非常實用！

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MUJI收納用品【第3位】天然素材收納系列

天然素材收納系列包括藤織收納籃，有各種不同大小及呎吋，可以按照需要自由堆疊使用，由手工編織而成，實用之餘又可以為家居增添自然色彩，絕對是家居收納必備。

MUJI收納用品【第2位】PE 儲物盒

PE儲物盒材質柔軟，適合堆疊擺放物件。而且儲物箱夠輕身，附有把手設計方便移動，可以用來收納家居小物、清潔用品及冰箱食材分類等。此外，圓角設計不易令小孩子受傷，因此有很多家庭會用來收納小朋友的物件和玩具。

MUJI收納用品【第1位】PP收納系列

無印良品的PP儲物箱一直都是熱賣收納用品，可以配合不同空間或用途需要，用途靈活多變！加上PP儲物箱的半透明設計，可以一眼看清儲物箱內擺放的物件，不論是收納衣物、廚具、家居小物等都非常適合，價錢最便宜的PP收納盒港幣$8有交易！