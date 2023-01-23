美孚新設全新週末打卡好去處！佔地33,000呎戶外活動區分為8大園區，有港版京都、海拔273米鞦韆、貓貓壁畫等超過20個山系打卡位，整個園區均為寵物友善，更設有寵物放電專區，最適合週末帶毛孩子去打卡玩樂！

美孚全新33,000呎寵物友善休憩空間！港版京都/鞦韆/貓貓壁畫打卡

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（圖片來源：饒宗頤文化館）

美孚饒宗頤文化館最近新設一個全新大型戶外活動區「美之山丘」，融合戶外活動、大自然；休閒文娛及歷史文化，打造出佔地超過33,000呎的人寵共融休憩空間，以日式山系為主題，日後各位奴才又多一個週末好去處，可以與主子去放電及打卡了！

（圖片來源：饒宗頤文化館）

8大園區！超過20個打卡位

「美之山丘」劃分為8大主題園區，整體採用日式木系色調設計，令人感覺舒適清新。在超過20個打卡點當中，以「美峰273」的鞦韆最為搶眼，木製鞦韆及海水藍帆布椅均位於海拔273米的山峰之上，可以邊打卡邊欣賞到翠綠的大樹及無際藍天，別有一番度假風情。

想影少女感打卡照則可到「秘密花園」、「彩花隧道」及「貓貓壁畫屋」，分別於色彩繽紛的童話風小屋、夢幻七彩花球隧道及可愛貓貓壁畫打卡；「靜修閣」及「美之許願區」，則分別設有竹林石春路小徑，及神社繪馬架，如同到訪京都寺廟中參拜一般，在清幽的環境中放鬆身心。

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作為人寵共融的休憩空間，除了以上各個園區毛孩子皆可進入之外，亦可到寵物專區「毛小鎮」玩樂。「毛小鎮」內設有多種供寵物配樂的設施，包括模擬排水管道、穿梭擺杆、跳躍圈環、木製滑梯等，亦設有綠化草坪讓毛孩子們放電，奴才們必知！

1月尾開張！路線+門票詳情

「美之山丘」將於1月26日開幕，門票分為成人門票及優惠門票，詳情如下：

成人門票：$60

優惠門票（3至12歲小童、全日制學生及65或以上長者適用）：$30

*3歲以下幼兒、「殘疾人士登記證」持有者及寵物免費入場。



交通方面，「美之山丘」距離美孚站只需約5分鐘步程，於美孚站B出口前行至中華電力變電站，登上行人天橋左轉至青山道休憩公園，於交通燈處橫過青山道即抵達。地理位置十分方便。

美之山丘

開幕日期：1月26日

地址：九龍美孚青山道800號

開放時間：12:00-18:00

預約網站：https://levelupworkshop.hk/book-bright-hilltop/

