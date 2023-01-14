行山好去處｜元朗行到深井冷門小山人煙少 登風門山盡覽開揚景色
撰文：Mi米遊記
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一條既輕鬆又性價比高嘅山徑。呢段路係由錦上路地鐵站出發向四排石方向，沿住大欖涌郊遊徑，經過井坑山、三丫瀝頂、四排石山、黃茅嶺、白水嶺，再接落大欖林道田夫仔段，經元荃古道，上風門山，深井沉澱塘出番深井。由於行經嘅山仔都唔算係出名，所以沿途無咩人。
整段路嘅風景都好開揚，頭段可以望到元朗石崗雞公嶺同大帽山波波，而尾段近深井可以睇到荃灣港島大嶼山。以全部山頭都係200幾米高嚟計， 可以有咁好風景，所以先會話係性價比高。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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由白水嶺落到呢到分叉路口，往大欖段行。經元荃古道往深井行。
▼按圖看清回程路線及沿途風景，經元荃古道上風門山、深井沉澱塘👇👇👇
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全程：大約13公里
時間：約4.5小時（連休息影相📸️）
每個人體質不同，行山要因應自己的能力而行，量力而為。以上純粹個人感受及分享。
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