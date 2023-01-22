屯門CP值爆燈糧尾恩物$39牛肉飯！USDA級牛腩、加$8歎埋小食+餐湯

屯門街坊及打工仔注意，經濟實惠的屯門美食又有新選擇！這間主打日式定食的小店，最平只需$39，就可以歎到香辣牛肉飯定食、溫泉蛋牛肉飯定食、野菜牛肉飯定食等，加$8再可歎盡前菜連餐湯或飲品，抵食又份量十足，絕對是糧尾恩物！

屯門占士牛肉飯CP值爆燈糧尾恩物$39牛肉飯！USDA級牛腩、加$8歎埋小食+餐湯

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（圖片來源：占士牛肉飯有限公司）

位於屯門的「占士牛肉飯有限公司」，開業短短兩、三個月，就以CP值極高的日式定食打響名堂，被稱為「糧尾恩物」，各位屯門的學生哥、打工仔及街坊怎可錯過！

（圖片來源：占士牛肉飯有限公司）

小店最抵食的套餐為占士牛肉飯定食（$39），牛肉採用USDA Prime級牛腩，口感軟糯酥爛；牛肉以自家製香辣醬汁烹製，再配上花椒點綴作結，香口過癮，份量十足，可說是「大份夾抵食」。另只需加$8起，即可再歎埋前菜、炸雞或薯餅，配以餐湯或飲品，CP值實在不容小覷。

（圖片來源：占士牛肉飯有限公司）

除了招牌占士牛肉飯定食，小店亦有溫泉蛋牛肉飯定食、野菜牛肉飯定食、韓式牛肉飯定食等，均採用USDA Prime級牛肉，價錢由$39起；小食方面則有日式炸雞、麻辣蓮藕、吉列豬扒等選擇，雖選擇未算非常多，但勝在價錢相宜抵食。

占士牛肉飯有限公司

地址：屯門屯隆街3號屯門市廣場一期地下G073號舖

電話：2331 3135

營業時間：（星期一至六）11:30-21:00（星期日）10:00-15:00

