【打卡好去處】汀九白樓「機場核心計劃展覽中心」，擁有近百年歷史，純白色的建築極具歷史價值，三面環海，可以直接遠眺汀九橋及馬灣海峽的風景，環境清新宜人，且人煙罕至，絕對是打卡好去處！

汀九絕美純白色建築！歐式建築三面環海、水天一色馬灣海峽打卡

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（圖片授權：IG@bioleung）

近百年歷史！法定香港三級歷史建築

位於荃灣青山公路汀九段，俗稱「白樓」的「機場核心計劃展覽中心」，其歷史可追溯至1930年代初期，當時為香港啤酒廠有限公司首座釀酒廠的附屬別墅，後被香港政府收購改為香港公務員宿舍。

於1995年，白樓被香港政府闢作展覽中心，並於1996起以「機場核心計劃展覽中心」開放，於2010年正式被定為香港法定三級歷史建築，現時由國史教育中心（香港）負責活化，將設立名為「悠悠館」的歷史學習中心，日後將免費開放予公眾參觀。

三面環海景觀！直望馬灣海峽打卡一流

白樓「機場核心計劃展覽中心」地理位置可以遠眺青馬大橋及馬灣海峽，三面環海，打卡重點位分別為平台及建築物的走廊。整棟建築物以純白式作為主色調，白色的建築配上蔚藍的大海，風景宜人。

建築物的走廊及外觀均帶有歐式建築風格，大家可在走廊的小窗枱上打卡，別有一番風味；而平台位置則以整個馬灣海峽及汀九橋作背景，除了可以影到水天一色的景象外，亦可以建築物為背景，影出復古歐式打卡照。

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機場核心計劃展覽中心交通方式

大家可乘坐公共交通工具前往機場核心計劃展覽中心，巴士線路包括48P、53、234B、234C、234D、N252、A38、96、96C、96M、302。

機場核心計劃展覽中心

地址：香港新界汀九青山公路401號

電話：2491 9202／2491 9227

開放時間：（星期二至五）10:00-17:00（星期六、日及公眾假期）10:30-18:30



*公眾假期（包括列為公眾假期的星期一）照常開放。

*元旦、農曆新年及聖誕假期除外。

