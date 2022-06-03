港島好去處｜中環半山純白歷史建築！童話風城堡/陽台/琉璃窗打卡

【港島好去處】香港有不少極具古典風格的建築物，這座位於中環的哥德式教堂就是其中一個極具參觀價值，而且適合打卡影相的好去處！教堂至今已有139年歷史，更是香港一級歷史建築，充滿歐式風情，隨手都可以影到打卡照，不妨趁假日去一趟！

港島好去處丨中環半山純白歷史建築！童話風城堡/陽台/琉璃窗打卡

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（圖片授：IG@hermia_man）

139年一級歷史古蹟教堂 純白色哥德式建築物

位於中環半山堅山的聖母無原罪主教座堂是香港法定一級歷史建築物，根據資料顯示，香港天主教主教座堂是1883年奠基，並於1888正式啟用，至今已有139年歷史。教堂極具歷史及宗教價值，香港郵政總局曾兩度使用主教座堂的圖案推出紀念郵票。現時教堂仍在營運，並設有崇拜、參觀活動等。

（圖片授權：IG@paulchauspy）

聖母無原罪主教座堂整體建築呈現歐式復古風格，主教堂全長82米，闊40米，高23.7米，共有38條花崗柱，遠看如同一座城堡，純白牆身配上粉色小屋簷，莊嚴亦不失童話感。教堂現時亦可供舉行婚禮，非常浪漫！

聖母無原罪主教座堂打卡位【1】正門

整座教堂設計為純白哥德式風格，遠看如同一座宏偉童話城堡。在正門前打卡，可以營造出童話中走出城堡的感覺！而在冬日時分於正門影相，可以拍出歐洲的白色冬日感！

聖母無原罪主教座堂打卡位【2】小陽台

在正門打完卡，可以走到正門旁的小陽台！小陽台建築風格同樣以白色為主，拍照時在小陽台上以教堂作背景，一次過將城堡及小陽台收進相片，日光打在小屋簷上，配藍天白雲，如同一秒走進歐洲童話世界！

聖母無原罪主教座堂打卡位【3】主教堂

走入主教堂內部，以黑白地磚、尖形拱門、七彩玻璃窗等，陽光照射進教堂內，更顯莊嚴。

聖母無原罪主教座堂現時星期一至六都開放，而星期日則舉辦彌撒，不對公眾開放。大家想去參觀教堂或影相記得保持環境清潔以及保持安靜，避免打擾教堂的神職人員及教徒。而想進入教堂內部參觀，切記要提前一日預約啊！

聖母無原罪主教座

地址：半山堅道16號

辦公室開放時間：（星期一至五）09：30-13：00，13：30-18：00（星期六）09：30-13：00

電話：2522 8212

