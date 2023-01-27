La Famille免費送蛋糕！2月指定生日日子壽星免費拎　附領取詳情

【2月生日優惠】La Famille生日送免費蛋糕！人氣蛋糕店La Famille每月都會向生日壽星送上生日優惠，只要是在指定生日日期的2月壽星，即可免費獲贈戚風蛋糕，各位2月生日壽星記得留意，即了解詳細登記日期和程序！

2月生日優惠｜La Famille再免費送蛋糕！2月指定生日日期壽星免費拎

（圖片來源：La Famille）

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La Famille每逢月頭都會在官方社交媒體Facebook專頁，公布當月「生日之星」幸運兒得主。今次的幸運壽星就是2月9日生日的朋友！2月9日的壽星們記得留意，只要在1月30日起登記，就有機會免費獲贈戚風蛋糕一個，詳情可留意La Famille Instagram或Facebook專頁。

（圖片來源：La Famille）

壽星們可以於1月30日中午12時至2月1日中午12時期間進行網上登記，每位參加者只可登記1次。登記後會在48小時內收到成功登記電郵通知，隨後會收到獲獎電子換領信，屆時憑換領信上的QR code，於2月6日至2月9日期間前往分店，出示有效身份證明文件即可免費換領戚風蛋糕1件。

La Famille 2月生日優惠

指定生日日期：2月9日

登記網站：https://event.lafamillecake.com

登記方式：登記方式請留意La Famille官方專頁

