最近網上一款「變形金剛」工作檯備受關注！有網民於網上放售一張百變工作檯，不但設有多個抽屜及置物架，打開蓋面更連有一部電視機，僅以$400放售！此外，工作檯亦可以延伸成為長檯，有網民形容尤如「變形金剛」，直言好想擁有。

網民放售「變形金剛」工作檯大受歡迎！$400連一部電視、多功能櫃

有網民於Facebook群組「香港木藝達人討論區」發帖，欲放售一張超型的百變工作檯，除了設有超多實用功能，內裡更可以擺放電視機，目前「大平賣」，工作檯連電視機僅售$400，認真超抵！而除了價錢實惠，不少網民更熱讚工作檯的設計造型。

從相片中可見，該款工作檯外觀不俗，以黃色及白色作為主要配搭，部分櫃位配以深胡桃木色，相當別緻，不過最吸引網民注意的，是工作檯具有的實用功能甚多。

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工作檯合起來時驟看與一般書櫃無疑，然而一打開則內藏乾坤，蓋面內部裝有一部小型電視機，造型類似鋼琴蓋般，前方則是可以擺放雜物的檯面；工作檯下方分別設有一個可以擴張的組合式抽屜及連鏡梳妝位、一個抽拉式置物架，以及一張可拉式連靠背的迷你櫈。

（圖片來源：Facebook 香港木藝達人討論區@Wooden Heart）

而工作檯後方則設有連櫃門的置物層板，實際容量甚多，相信可以擺放不少生活用品或雜物等；至於工作檯的兩側，分別設有可摺疊延伸以及可抽拉的長檯、迷你座椅，不使用時可以還回原狀，而且檯底連有車輪，非常方便使用與收納！

貼文一出即引起網民關注，有網民直言「張變形金剛會唔會勁咗少少」、「好想要張咁嘅檯」；不過如此多功能的工作檯僅以$400放售，讓不少網民爭相「排隊」，都有人認為「個櫃如果自己造，賣$2000都不為過」！