九龍東皇冠假日酒店自助餐買2送2！九龍東皇冠假日酒店推出超抵食買2送2優惠，折後人均$209起，即可以無限任食生蠔、鴨肝、新鮮海鮮、松葉蟹腳、西冷牛扒等，更有朱古力噴泉及無限量Haagen-Dazs雪糕，即睇優惠詳情啦！

將軍澳酒店自助餐買2送2！人均$209起任食生蠔/鴨肝/Haagen-Dazs

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（圖片來源：KKday）

九龍東皇冠假日酒店推出自助午餐快閃優惠，現經旅遊平台KKday訂購，3月份內逢星期一至五，均可享有「蠔得喜」自助午餐買2送2優惠，折後人均只需$209起，非常抵食！

（圖片來源：KKday）

九龍東皇冠假日酒店「蠔得喜」自助午餐供應多款新鮮海鮮，包括即叫即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦等，日式刺身及壽司亦多達10款以上，配上水耕菜沙律吧，葷素搭配，海鮮迷不容錯過。

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熱食方面亦有8款頭盤、中西餐湯、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、燒羊脾、中東旋轉烤肉檔、即煮瑤柱海鮮粥檔、即煮粉麵檔等，亦有超過10款甜品、朱古力噴泉及7款不同口味的Haagen-Dazs雪糕，全部可以無限量任食，絕對可以輕鬆回本。

九龍東皇冠假日酒店「蠔得喜」自助午餐供應時間為中午12時至下午2時半，買2送2優惠數量有限，有興趣的朋友可到KKday查看詳情。

（圖片來源：KKday）

九龍東皇冠假日酒店「蠔得喜」自助午餐買2送1

訂購日期：即日起至3月31日

兌換日期：3月1日至3月31日

時間：12:00-14:30

訂購網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/119437



九龍東皇冠假日酒店

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688

