【元朗美食】元朗早前新開一間人氣日式一人燒肉店，低至$48就可以歎到燒肉、白飯、湯品及前菜，涵蓋豚腩肉、牛舌、牛小排等各款肉類，食肉獸今次有口福喇！

元朗新開日式一人燒肉店 燒肉套餐$48起！網民：檸檬薑汁最好味

元朗早前新開一間日式一人燒肉店「RUD燒肉」，早前因價格親民而備受食客歡迎，餐廳的一人燒肉套餐涵蓋各款燒肉（100g至360g）、白飯、湯品及前菜，套餐價錢由$48起，絕對是抵食之選！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：官方圖片）

燒肉套餐款式包括豚腩肉、牛舌、牛小排、牛胸腹、牛肉片、雞髀肉等各款肉類，更可以再加配其他肉類，或加$6升級至餐廳特有的紫菜珍珠飯。不過，餐廳設有用餐時間，每人限時60分鐘， 直至晚上9時後才不設限時。

餐廳提供不同醬汁予客人自行配搭，例如日式燒肉汁、蒜蓉汁、味噌粉等，不過最多網民表示，店內最好味的是檸檬薑汁，配上燒肉味道清新又解膩，是燒肉必備！此外，店內亦提供各款丼飯，包括日式生薑牛肉丼飯、和風生薑豚肉丼飯等，售價$38起，平價又好食！

除了元朗店外，「RUD燒肉」近一年多以來持續開新店，並已於各區插旗，包括香港仔、觀塘、九龍灣、粉嶺等均有分店，最新更於將軍澳及藍田再開店，現已有7間分店，同樣主打平價一人燒肉，大家有興趣不妨一試！

RUD燒肉元朗店 詳情

地址：新界元朗壽富街60號好順福大廈G26-27號舖

營業時間 : 11:30 - 23:30

電話：2626 1240



RUD燒肉其他分店 詳情

將軍澳店（新店開幕）

地址：將軍澳 TKO Gateway西翼地下W001-W002號舖

電話：2701 6635



藍田店

地址：九龍藍田啓田邨啓田商場2樓235舖

電話：26924128



觀塘店

地址：九龍秀茂坪秀明道秀茂坪邨秀茂坪商場二樓201號舖

電話：2495 8896



九龍灣店

地址：九龍牛頭角道77號淘大花園第三期淘大商場地下G301-320號舖

電話：2460 1138



粉嶺

地址：新界粉嶺馬適路1號逸峰廣場地下G01B號舖

電話：2336 1816



元朗店

地址：新界元朗壽富街60號好順福大廈26-27號舖

電話：2626 1240



香港仔店

地址：香港香港仔中心地下B號鋪

電話：3547 1991

