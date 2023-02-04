【情人節餐廳2023】情人節將至，不少人打算選擇一間浪漫餐廳或海景餐廳慶祝情人節，但又未有頭緒？本文介紹全港15大情人節餐廳推介，涵蓋多種風格的靚景餐廳，部分可以飽覽維港海景、高CP值抵食推介、享受復古浪漫，苦思拍拖好去處的朋友不妨參考下！

情人節餐廳2023｜浪漫餐廳、海景餐廳15大推介！浪漫情調+高CP值

情人節餐廳2023【1】華麗復古！20世紀意大利歌劇院

情人節一間浪漫餐廳定能俘虜芳心！位於鰂魚涌的意大利餐廳La Favorita，全店以西西里島風情作為裝潢設計靈感，餐廳彷如置身於60年代的意大利歌劇院，就連所有餐碟都是由意大利工匠手工製作，情侶可以於華麗復古的環境下，享用各款意大利菜式，浪漫氣氛一流！

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情人節餐廳2023【1】La Favorita 地址及詳情

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大厦2樓The Sixteenth

電話：27881993

情人節餐廳2023【2】奢華格調！歎精緻日系秘魯菜

不少人都鍾情日本菜，想為另一半準備好吃的日本餐，位於中環的TokyoLima或者可以滿足到你！餐廳主打日式秘魯菜，提供各款精緻菜式，店內燈光昏暗，裝修頗有格調，環境氣氛一流，適合情侶「撐枱腳」，再歎返一杯特色雞尾酒就最好不過喇！

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情人節餐廳2023【2】TokyoLima Hong Kong 地址及詳情

地址：中環擺花街18-20號嘉寶商業大廈地下

電話：2811 1152

情人節餐廳2023【3】海傍餐廳！高級地中海情調

位於將軍澳的西餐廳THE HUNTER，坐擁藍塘海峽及海濱公園美景，店舖以地中海風格作為裝潢主題，藍、金色結合更顯格調，設有室內與戶外座位，情侶可於餐廳感受濃濃的地中海風情，不怕凍的朋友更可以於戶外吹吹海風，一邊欣賞優美景致，一邊大歎具特色的地中海菜式！

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情人節餐廳2023【3】THE HUNTER 地址及詳情

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下11號舖

電話：2330 0204

Whatsapp：6069 3500

情人節餐廳2023【4】夢幻黎巴嫩異國風情

情人節年年食西餐無新意，中東菜亦是另一種選擇！位於中環的黎巴嫩餐廳Shahrazad Lebanese，餐廳裝潢充滿中東異國風情，同場更設有半露天座位，配上自然光及室內的特色裝潢，加上店內播放中東風情歌曲，彷如置身異國。餐廳今年將推出四道菜情人節套餐，主打阿拉伯風味的牛肉他他、煙燻番茄海鮮湯等，相信絕對是難忘體驗！

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情人節餐廳2023【4】Shahrazad Lebanese Dining Lounge & Bar 地址及詳情

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈2樓

電話：2330 0242

Whatsapp：6069 7500

情人節餐廳2023【5】浪漫桃花樹+鬱金香花海打卡

大埔湖畔餐廳品牌Lake House今個情人節，在戶外位置設置一棵桃花樹，情侶們不但可以在湖畔賞花，亦可與絕美的鬱金香花海打卡！旁邊的純白西餐廳Billow今年亦會量身定制一天情人節套餐，菜單有海鮮冷盤包括香煎帆立貝、生蠔及火炙八爪魚，更可大歎美國牛柳及香煎智利鱸魚，再加配意大利氣泡酒，想與另一半留下美好回憶不妨考慮一下！

更多Lake House詳情如下：

情人節餐廳2023【5】Billow Bar Seafood Bistro 地址及詳情

地址：大埔大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號舖

電話：2657 6628

情人節餐廳2023【6】高質扒房俯瞰維港海景

來自美國芝加哥的Morton's The Steakhouse，全球開設超過70多間分店，來到香港於尖沙咀喜來登酒店設店，餐廳氣氛極佳，能夠飽覽維港海景，是情侶慶祝紀念日的絕佳地方放。餐廳最經典有上等腰肉牛扒、紐約西冷牛扒等牛扒，過往在情人節都會推出情人節套餐，CP值更高！

情人節餐廳2023【6】Morton’s The Steakhouse 地址及詳情

地址：九龍彌敦道20號喜來登酒店四樓

電話：2732 2343

情人節餐廳2023【7】情調之選！落地玻璃正對維港海景

澳洲靚景餐廳Hue位於香港藝術館後方，佔地5,000平方呎，天花板垂至地面得舉行落地大玻璃，180度正對維多利亞港，食客安排入座後放眼望去，可以飽覽維港海景，微暖陽光透窗而進，相當浪漫有情調。餐廳主打澳洲菜式，擺盤相當精緻，獲不少食客讚賞。

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情人節餐廳2023【7】Hue 地址及詳情

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓

電話：3500 5888

情人節餐廳2023【8】高CP值！海風吹拂享受二人世界

Bathers位於大嶼山長沙泳灘，餐廳景觀開揚、環境優美，坐擁無敵的海景，餐廳設露天座位，食客能夠邊吹海風邊享受美食。而且餐廳菜式精緻且價錢宜人，絕對是拍拖好去處及度過悠閒假日的好選擇！

情人節餐廳2023【8】Bathers 地址及詳情

地址：南大嶼山下長沙泳灘32號

電話：2504 4788

情人節餐廳2023【9】高CP值意大利過江龍

米蘭人氣意菜名店Paper Moon落戶香港，此靚景餐廳坐擁270度維港海景：室內區域用餐可以透過落地玻璃飽覽海景；室外區域更是可以感受海風吹拂。餐廳提供多款式意菜，意粉、薄餅等等均為水準作，晚市人均消費亦不過$300左右，是CP值之選。

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情人節餐廳2023【9】Paper Moon 地址及詳情

地址：海港城海運大廈3樓OTE301號舖

電話：2156 2256

情人節餐廳2023【10】米芝蓮星級主廚主理格調法日Omakase

「釧」年中落戶香港半島酒店，餐廳室內以「花朝月夕」為概念設計裝潢，打造出日本庭院氣氛，相當有格調。餐廳邀請到3位米芝蓮星級主廚坐鎮，採用日本魚市場直送海產及高質食材，炮製出混合多國烹調手法、獨一無二的廚師發辦Omakase套餐，定價午市由$880起；晚市則由$1,980起。

情人節餐廳2023【10】釧地址及詳情

地址：九龍梳士巴利道半島酒店地庫 1 樓 BW1，BW3 及 BW5 號鋪

WhatsApp訂座：6202 6666

情人節餐廳2023【11】情調滿分！歐陸風情復古裝修

位於山頂的意大利餐廳FIAMMA，此特色餐廳室內設計充滿歐陸風情，以高貴藍色為設計主調，配合橡木及帶有復古風格的藍白圖紋瓷磚，填上幾分暗黃燈光，尤其有情調。室外風景亦宜人，設有戶外用餐區，讓食客能夠居高臨下複俯瞰周圍靚景。

情人節餐廳2023【11】FIAMMA 餐廳資料

地址：山頂山頂道118號山頂廣場地下G02號

電話：2657 0800

情人節餐廳2023【12】高CP值低調奢華餐飲體驗

The Continental位於太古廣場上蓋，周邊環境完旺中帶靜，室內裝潢低調奢華，為食客提供精緻舒適的氛圍。近月更精心打造戶外用餐區，在植物環繞下用餐，感覺分外雅緻輕松。此特色餐廳主打現代法式料理，融合英格蘭及亞洲風味，設計出適合午餐、晚餐、約會等不同場合的特色菜單，頗受不同客群歡迎。

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情人節餐廳2023【12】The Continental 餐廳資料

地址：香港金鐘道太古廣場4樓406室

電話：2704 5211

情人節餐廳2023【13】逾200盞燈飾！對岸風景盡收眼簾

銅鑼灣ALTO海景餐廳位於大廈頂層，坐擁維港醉人景致，窗外更能將對岸風景及海景盡收眼簾；另開業前重金設計裝潢，天花上有逾200盞吊燈，價值超過百萬，成品亦相當有氣勢！餐廳為食物客提供一系列扒房滋味燒烤菜式，以及帶有法國及亞洲風情的各式頭盤小菜。

情人節餐廳2023【13】ALTO Bar & Grill 餐廳資料

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 31樓

電話：2603 7181

情人節餐廳2023【14】特色復古玻璃屋餐廳！設心形包廂

這間海景餐廳除了有個超美景觀，其設計靈感源自巴黎林蔭大道的花店，因此天花板懸掛著大量花束，形成一片花海，非常壯觀。最受歡迎的打卡位莫過於心形復古珠寶首飾盒包廂，私隱度亦較高，想享受二人世界記得提早預訂。

餐廳詳情：中環復古玻璃屋餐廳！天花板如一大片花海

（ig @ dearlillyhk）

情人節餐廳2023【15】尖沙咀維港無敵海景食氣氛！

平時透過落地玻璃望海景，總覺得差了一點情調，而位於尖沙咀的INK，位於尖沙咀海旁，坐在戶外區域能夠感受海風吹拂的感受。餐廳主打海鮮、輕食及手工啤酒，海鮮大多數選用澳洲海鮮，其實細味一下，頗有在悉尼海旁度假的情調，最適合中午時分於愛人共度浪漫時光！

情人節餐廳2023【15】INK 餐廳資料

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館地下

電話：3500 5881