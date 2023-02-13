葵芳牧羊少年咖啡館2月原址重開！葵芳牧羊少年咖啡館開業9年，去年12月因場地租約期滿而結束營業，讓一眾食客紛紛表示可惜。不過事情最近有新進展，餐廳日前在社交平台宣布獲通知可於原址重開，日後去葵芳行街或者睇舞台劇時又可以去食喇！

葵芳牧羊少年咖啡館宣布重開！去年年底宣布結業 2月中原址回歸

牧羊少年咖啡館葵芳分店開業至今已有9年歷史，向來深受街坊食客歡迎。惟餐廳於去年12月宣布，由於收到場地通知未能續約，需要在12月15日結束營業，讓一眾街坊食客大感可惜，紛紛表示不捨。餐廳當時承諾「必定會再回來葵青服務大家」，同時推出結業優惠，額外送出現金券讓食客於其他分店使用。

而在分店結業約2個月後，官方就帶來好消息！牧羊少年咖啡館於官方社交平台發文指，在結業前曾收到場地通知，請他們等待下一步安排及結果。日前，餐廳正式收到場地的正式通知，2月15日起可以原址恢復營業，再次為街坊食客服務。

（圖片來源：牧羊少年咖啡館Facebook）

牧羊少年咖啡館葵芳分店位於葵青劇院地下，稍為遠離區內最熱鬧的位置，大門外的白色帳篷下設有戶外座位，於午後用餐可以靜靜享受陽光洗禮；室內則以米白及銅製裝飾為主調，部分座位旁有大玻璃窗，室內有綠色植物環繞，非常寫意。

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牧羊少年咖啡館（葵芳分店）

地址：葵芳興寧路12號葵芳劇院地下2號舖

開業日期：2023年2月15日

