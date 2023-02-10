免費搭電車｜2月指定週末全民免費搭電車 附港島好去處+美食推介
撰文：西米Lu
出版：更新：
2月免費搭電車！有銀行舉辦免費搭電車日，全港市民於2月指定日子，可以免費無限次搭電車！今次免費電車日更是星期六，記者整合港島美食及港島好去處懶人包，大家可以跟住計劃行程，一次過玩勻港島各個地方！
免費搭電車｜2月指定週末全民免費搭電車 附港島好去處+美食推介
好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l
招商永隆銀行為慶祝成立90周年，將於2023年2月25日（星期六）舉辦免費電車乘車日活動，當日全港市民都可以無限次免費搭電車！
招商永隆銀行免費電車日
日期：2023年2月25日（星期六）
免費搭電車｜港島好去處+港島美食懶人包！
趁有得免費搭電車，有時間不妨去港島不同好去處打卡散心！港島區有不少復古建築及歷史古蹟，亦有近年新興好去處，如西灣泳棚、維園踩艇仔等，即按下面各個連結，了解多個港島好去處的詳情！
港島好去處丨純白復古歐式建築+清幽花園打卡 月下林間漫步體驗港島好去處｜中環半山純白歷史建築！童話風城堡/陽台/琉璃窗打卡西環好去處｜10大影相美食好去處懶人包！超靚鞦韆/心形石墩打卡堅尼地城巨型壁畫+樓梯畫翻新！重現西環七臺面貌 附西環美食
港島有不少特色美食，今次記者整合港島多個必試美食，包括銅鑼灣美食日式刨冰、太安樓美食招牌牛雜、西環美食京都咖啡店、灣仔美食港式咖喱豬扒等，想了解更多詳情即按以下連結！
灣仔美食10大推介 必食貓之眼蛋包飯/新景園咖哩豬扒/爆汁漢堡銅鑼灣美食23大推介！火鍋放題、1人烏冬、糖水甜品店、燒肉放題西環美食｜10大堅尼地城美食點！歎京都咖啡、西瓜蛋糕、居酒屋太安樓美食｜6間掃街必食小吃店！招牌牛雜/梳乎厘班戟/煙囪餅
1. 最新免費電車日活動日期為？
最新免費電車日活動日期為2023年2月25日，詳情可參閱內文。
2. 最新免費電車日活動適用於哪類人士？
最新免費電車日活動適用於全港市民，活動當日全港市民均可以免費無限次搭電車，詳情可參閱內文。