2月免費搭電車！有銀行舉辦免費搭電車日，全港市民於2月指定日子，可以免費無限次搭電車！今次免費電車日更是星期六，記者整合港島美食及港島好去處懶人包，大家可以跟住計劃行程，一次過玩勻港島各個地方！

免費搭電車｜2月指定週末全民免費搭電車 附港島好去處+美食推介

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（圖片來源：招商永隆銀行）

招商永隆銀行為慶祝成立90周年，將於2023年2月25日（星期六）舉辦免費電車乘車日活動，當日全港市民都可以無限次免費搭電車！

招商永隆銀行免費電車日

日期：2023年2月25日（星期六）



免費搭電車｜港島好去處+港島美食懶人包！

趁有得免費搭電車，有時間不妨去港島不同好去處打卡散心！港島區有不少復古建築及歷史古蹟，亦有近年新興好去處，如西灣泳棚、維園踩艇仔等，即按下面各個連結，了解多個港島好去處的詳情！

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港島有不少特色美食，今次記者整合港島多個必試美食，包括銅鑼灣美食日式刨冰、太安樓美食招牌牛雜、西環美食京都咖啡店、灣仔美食港式咖喱豬扒等，想了解更多詳情即按以下連結！