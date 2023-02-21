【迪士尼優惠】香港迪士尼樂園年票會員限定購物優惠，多款商品低至2折起！迪士尼年票「奇妙處處通」會員可以$20購買購物入場證，選購低至2折迪士尼精品，凡購買入場券更可獲贈電子現金券及禮物一份！

迪士尼樂園會員優惠卡通精品2折起！$20買購物入場券+送$20現金券

香港迪士尼樂園「奇妙處處通」年票會員留意，樂園將舉行期間限定會員購物活動，迪士尼「奇妙處處通」銀卡、金卡及白金卡會員可以$20購買「春日購物樂入場證」，並在指定時間進入園內特賣場，盡情購買迪士尼精品！

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

迪士尼樂園將於探險世界與灰熊山谷附近的「展藝館」設精品特賣場，會員進場前須以$20購買「夏日購物樂入場套票」，套票包括入場證、$20電子商品禮券及禮品換領券各1張，電子商品禮券可用於現場購買特選商品，購物後更可憑禮品換領券，免費獲贈指定禮品1份，送完即止！

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（圖片來源：香港迪士尼樂園）

由即日起至3月26日，迪士尼樂園「奇妙處處通」會員可以在迪士尼樂園官方網站購買「夏日購物樂入場套票」，套票每日供應有限，售完即止。

另外，有興趣去掃貨的迪士尼粉絲留意，迪士尼年票會員必須先憑有效門票及登記預約進入樂園，然後才能進入展藝館，記得先查清楚不同級別會員的適用日期，以免預約後無法入園！

迪士尼樂園「奇妙處處通」春日購物樂套票

入場套票網上發售日期：即日起至2023年3月26日

優惠期：2023年2月24日至3月26日

售價：$20（包括夏日購物樂入場證1張 、$20電子商品禮券1張、指定禮品換領券1張）



*套票售價不包括樂園門票之收費

*請查閱「奇妙處處通」不適用日子，並確認會員須於指定日子憑有效的門票及登記預約進入樂園。

