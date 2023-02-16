【便利店優惠】便利店最新推出$10限時優惠，其中連魚蛋燒賣都賣$10/10粒，平均每粒僅$1，而且可以自行揀選雙拼組合，認真超抵！此外，撈麵、出前一丁等同樣每款$10，僅限35間分店，即看優惠詳情及分店地址。

便利店限時$10/10粒魚蛋燒賣！平均每粒$1可選雙拼、$10一碗撈麵

（資料圖片）

OK便利店最新於Facebook專頁宣布，由即日起至3月25日，OK「好知味美食吧」推出$10限時優惠，其中最令人驚喜的是，魚肉燒賣、咖喱魚蛋都賣$10/10粒，平均每粒$1，並且可以自行揀選單拼或雙拼，非常抵食！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

除了魚蛋、燒賣有優惠外，部分小食及飲品一律每款$10，小食方面包括撈麵、出前一丁、湯烏冬及米粉，但僅限淨麵；至於飲品方面，分別有熱奶茶、咖啡及鴛鴦，每杯份量為8安士，同樣抵買。

（圖片來源：OK便利店）

今次OK便利店推出的$10限時優惠，優惠只適用於指定設有好知味美食吧之OK便利店，僅涵蓋全港35間分店，但須留意各店舖或提供部分小食及粉麵，以及即沖飲品，數量有限，售完即止。

OK便利店$10限時優惠分店地址如下：

OK便利店 $10限時優惠詳情

推廣日期：即日至2023年3月15日

推廣地點：指定OK便利店（設有好知味美食吧）

推廣優惠：指定小食、飲品每款$10

【1】魚肉燒賣/咖喱魚蛋/雙拼（10粒）

【2】熱奶茶/咖啡/鴛鴦（8安士）

【3】撈麵/出前一丁/湯烏冬/米粉（淨麵）

*詳情請至官方專頁查詢。

