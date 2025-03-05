藍眼淚｜西貢鹹田灣現絕美夜光！迷人藍光背後　恐釀生態災難

香港藍眼淚｜被的「藍眼淚」的夜光藻常於春季出沒，今年汀九一帶海灣尚未見其蹤影，西貢麥理浩徑第二段鹹田灣已搶先出現藍色熒光海！有網民近日在小紅書分享，在鹹田灣露營時，意外發現海面上出現了「藍眼淚」，讓發帖人直呼「運氣爆棚」！



香港藍眼淚｜鹹田灣現藍眼淚 如浪漫星河

有網民在小紅書分享，近日徒步挑戰麥理浩徑2段，抵達鹹田灣露營。他半夜迷迷糊糊醒來，走出帳篷的瞬間，居然運氣爆棚，偶遇藍眼淚出沒！該名網民更將眼前的景象形容為「海水像是被打翻了藍色的顏料瓶，藍得深邃又迷人，海浪拍打著沙灘，泛起層層熒光」。

▼▼其他網民也在小紅書分享鹹田灣絕美藍眼淚▼▼

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香港藍眼淚｜什麼是藍眼淚？

香港藍眼淚其實是一種色藻界生物，會於遇上海浪拍打等刺激時，發出柔柔藍光，以保護自己免受其他浮游生物的捕獵。於陰天，香港藍眼淚的閃動效果，會因月亮所發出的光線較少而更為明顯！不過香港藍眼淚出現時間往往不長，僅以「曇花一現」的姿態登場。

雖然香港藍眼淚「夜光藻」美如畫，但過多的夜光藻生成，會構成海洋災難。香港藍眼淚雖不帶有毒素，但過量的夜光藻黏附於魚鰓時，魚便會窒息而亡，影響生態鏈。而將含有大量有機物的污水排入大海，會加劇藍眼淚出現。

香港藍眼淚｜往年藍眼淚美照欣賞

● 2023年2月12至13日 汀九