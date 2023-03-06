天文台開放日2023｜預約登記免費入場參觀！今可網上預約附連結

天文台開放日2023將於3月舉行，即日起可於網上預約登記！天文台開放日有咩玩？原來將設有展覽介紹天文台的工作，亦可於天文台總部參觀，市民須於指定日期前在網上登記，每人最多領取4張門票，費用全免，即睇天文台開放日2023時間及登記方式！

天文台開放日2023｜3月免費登記入場參觀！網上預約每人限取4張飛

香港天文台開放日去年11月後辦實體天文台開放日，反應相當熱烈，今年將於3月份再次舉辦天文台開放日，主題為「天氣．氣候．水，代代向未來」，鼓勵市民關注氣候變化帶來的極端天氣及風險，並盡早作出應對行動。

天文台今年11月重新舉辦實體開放日。（示意圖，資料圖片）

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天文台開放日2023活動詳情

天文台開放日2023將設有展覽介紹天文台的工作，包括應用最新科技進行各項服務，如天氣預報、航空氣象、微氣候監測及幅射監測等。

天文台今年11月重新舉辦實體開放日。（示意圖，資料圖片）

天文台開放日2023預約登記方法

有興趣參加天文台開放日2023的市民，可以在3月6日中午12時前前往天文台網站，選好參觀時段後，填妥個人資料後再確認無誤，完成以上3個步驟即可預先登記領取入場券！每人最多可以領取4張天文台開放日入場券，費用全免。

如果登記天文台開放日2023人數超過限額，將會以電腦抽籤形式處理。如成功獲取天文台開放日入場券，會在3月14日或之前透過電郵方式收到二維碼天文台開放日入場券。

（圖片來源：天文台Facebook）

位於彌敦道的天文台總部為香港法定古蹟，採用維多利亞建築風格，拱形窗戶和長廊設計別具異國風情。雖然位處鬧市之中，但是內部環境典雅幽靜，入內參觀時亦不妨多加留意！

天文台開放日2023

地點：九龍彌敦道134A號香港天文台總部

日期及入場時間：2023年3月25日及26日上午9時30分至下午5時（每日有11節參觀時段，每節參觀時間約1小時）

網上登記網址：https://www.hkoopenday.gov.hk/

網上登記截止日期：2023年3月6日中午12時正

