火鍋優惠｜寬巷子創新湯底必食牛舌花　人均$150起附半價優惠攻略

台北精品火鍋寬巷子以台式湯底和極鮮食材見稱，登陸香港的尖沙咀之後，更以多款自創火鍋菜式火速圈粉，每逢周末周日更是一枱難求！現在還推出優惠套餐，低至半價，想食就更要預早訂位喇！



百年大宅氛圍下嘆火鍋

嘆美食之餘，環境都非常重要。踏進寬巷子，還未開餐，已被它的裝潢設計吸引，為了迎合台式風味與氛圍，寬巷子火鍋店創辦人戴士程從台灣鹿港一間大戶人家搬來一道百年老宅大門，並安裝在火鍋店，無論裝修、地磚、燈光等都營造出台式老大宅的氣氛，店中更放滿一件件私人珍藏，來光顧的食客猶如大宅中的少爺小姐，享受着視覺和味蕾的滿足。

餐廳以台式老大宅為設計概念，優雅獨特。（圖片由寬巷子提供）

滋補湯底 必試花膠燉雞湯

寬巷子主打多款創新湯底，包括麻辣湯「紅泥小染」及豬骨濃湯「東方美人」，就算當湯喝亦絕不失禮！想試試特色的湯底，就不可錯過由椰皇、花膠等材料製成的椰皇牛乳花膠燉雞湯，味道鮮甜，而且有養顏的效果，特別適合注重養生的人。

（圖片由寬巷子提供）

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特色新鮮食材 主打澳洲和牛

有靚湯底又怎可以少得美味食材，多款睇得又食得的新鮮食材一早已經準備好，包括了澳洲和牛牛舌花和墨魚朵花等。當中最受歡迎是切成玫瑰花形狀的豬肉片松板枝香，還有枝仔冰，它是由墨魚打成的花枝漿，再混合豬頸肉和蝦肉製作成雪條的形狀，水晶麵皮外層煙韌有口感，內裡啖啖肉。

下午茶9折優惠 人均只要$149.5起

現在透過01空間訂座，獨家下午茶有9折優惠，只需$538起（須另收加一服務費）就可品嚐到台式火鍋和8道精緻火鍋摩天輪，還有多款甜食包括糖葫蘆、米妃糖及菠菠糖。另外，01會員憑積分換購優惠，更可低至半價，人均最低只是$149.5。

+ 2

台式火鍋下午茶套餐

-椰皇牛乳花膠燉雞湯湯底

-綜合肉類盛合

-創意料理（枝仔冰、糖葫蘆、米妃糖及菠菠糖）

-迷你花團錦簇蔬菜拼盤

-玫瑰高山清茶及甜品霧裡看花（橙花愛玉鳳梨撻）



寬巷子台式火鍋下午茶

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖

優惠開售日期：即日起至12月31日

供應時間：星期一至日下午3-5時

價錢：$538起兩位用（另收加一服務費，01空間會員扣除積分後人均只需$149.5起）

預訂方法：01空間