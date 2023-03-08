12蚊店日本速乾梳長髮女必備！港媽力讚吹頭好快乾　乾濕髮不打結

長髮女必備速乾梳！12蚊店有一款備受好評的日本速乾梳，最近有港媽用完更力讚好好用，指吹頭髮時使用好快乾，而且不會令頭髮打結，速乾梳更自帶一個迷你清潔器，每把僅賣$12，非常抵用。

長髮女必備12蚊店日本速乾梳！港媽力讚吹頭好快乾 乾濕髮不打結

最近有港媽於Facebook群組分享，稱其於北角12蚊店購買了一款日本速乾梳，售價僅$12，並大讚好用，「因為佢疏窿嘅設計，吹頭髮時會比較快乾，試過濕髮和乾髮時梳頭，都好順，唔會kick住（棘住）啲頭髮」。

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（圖片授權： FB@Chingman Lau）

從相片中可見，該款速乾梳頗大把，背脊位置「通窿」，每個梳齒的間距頗疏落，令髮絲之間的密度可以稍微分離，以加快頭髮乾透的時間。港媽又指：「（速乾梳）有少少按摩頭皮嘅感覺，加上佢有個貼心嘅小設計，梳柄尾部可以拆出黎有個小勾，方便清理梳上嘅頭髮。」

貼文一出即引來大批網民關注。有部分網民笑指速乾梳的外形「成個飯殼咁」，驟看頗有錯亂感覺，不過極具實用性，有用過的網民指，「用刷型嘅梳好難梳好，瘋狂咁扯甩啲頭髮」，但使用該款梳後頭髮相對更順滑「無甩咁多頭髮」，而且力讚「呢個梳落頭到真係幾舒服」，吸引不少網民直呼好想買。

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都有網民指自己於DON DON DONKI購入同款速乾梳，但是售價$40，直言「買貴咗」。港媽表示，其於北角DAISO門市以$12購入，速乾梳（大Size）分別有灰色和黑色，平時覺得頭髮難打理的朋友們不要錯過！

DAISO 北角分店詳情

地址：香港北角英皇道416-426號新都城大廈地庫

*產品以門市資料為準，詳情請向店方查詢。

