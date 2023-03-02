潮流界流行時尚小廢包，不過最近就有港女分享，自己在$12店買來的小廢包，並惡搞發文教大家《如何用$12店小物整成小廢包》，成功將迷你藥箱，變成一個靚靚私家廢包，獲網民大讚好有創意之餘，更有人稱要「跟機整返個」！

藥箱都變首飾箱！港女用$12店小物製小廢包 網民讚有創意好出色

$12店不時都可以發堀到好物，今次就連「小廢包」都有得買！最近有女網民於Facebook群組「12蚊店關注組」分享，並以惡搞系列《如何用$12店小物整成小廢包》為主題發文，稱自己經黃埔$12店入手一個透明膠盒，將其製成一個小廢包自娛，並附上多張製成品相片，外貌美觀引來不少網民讚好。

（圖片來源：FB@12蚊店關注組）

從相片中可見，該「小廢包」其實是一個透明膠盒，內裡貼上靚靚貼紙、膠紙等，膠盒的鎖扣位置亦黏上花花貼紙作為裝飾，盒蓋上的手抽位則以絲帶綑著，並配有一條背帶，看上去頗有美感。

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事主稱「（用）買蛋糕用剩的靚絲帶，舊袋爛左但條帶冇爛用黎做背帶」，出街用同樣實用。「佢都唔廢架！可以放到現金、散紙、幾張卡、handcream（潤手霜）、唇膏、迷你香水、紙巾，同一個膠袋買野用」，真真正正的「藥箱都變首飾箱」。

貼文一出即獲不少網民留言讚好。大批網民均指事主非常有創意，「出街實吾會撞」、「好有生活智慧」，都有網民認為小廢包好得意，「上次見到都想買，但買嚟唔知做乜」，稱「要跟機整返個用」。此外，都有網民好奇肩帶設於盒蓋，認為一開盒蓋內裡的東西會跌落地，獲事主搞笑回覆指「所以拎野要托住個盒」，大家不妨參考一下！