全港首個塗鴉藝術籃球場！「Game On」巡展3米高雕塑登陸尖沙咀

全港首個塗鴉藝術籃球場！尖沙咀有商場於藝術月設置「Game On」全球巡展香港站。西班牙人氣藝術家Edgar Plans 將l露天廣場化為籃球場，同時3米高「Lil’ Heroes」雕塑亦登陸香港，此外更有「Game On」藝術快閃店售賣超過25款限量周邊、Edgar Plans亦會到現場與粉絲見面！

全港首個塗鴉藝術籃球場！「Game On」巡展3米高雕塑登陸香港

是次由當代藝術機構MishaMade及藝術創意機構COEXIST共凝文化攜手打造「Game On」全球巡展香港站，將K11 Art Mall露天廣場化身成全港首個塗鴉藝術籃球場。

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（圖片來源：K11 Art Mall）

知名西班牙藝術家Edgar Plans作品活潑奔放，其街頭塗鴉風格，火速成為風靡年輕人的潮流藝術家。Edgar Plans筆下創作多個穿着超級英雄服飾的「小英雄」，而「Lil' Heroes」更是他的代表之作。而是次「Game On」全球巡展，Edgar Plans的靈感來源取自多位球星和籃球文化，將「Lil' Heroes」化成一眾傳奇籃球員，於世界各個城市中進行精彩球賽。而今次K11 Art Mall露天廣場都會貫徹Edgar Plans的塗鴉風格佈置整個場地。

（圖片來源：K11 Art Mall）

除了塗鴉藝術籃球場，還有Edgar Plans代表作「Lil’ Heroes」3米高雕塑首度香港登場，3款3米雕塑，包括Edgar雕塑，皆致敬米高佐敦、高比拜仁及勒邦占士一眾球員。

打完卡記得到訪「Game On」藝術快閃店！除了有全球首發限量版 NBA 官方用球 Edgar x Wilson 籃球及 Edgar x NBA 75周年限量徽章套裝外，仲有超過25款限量周邊。其中全球首發的 《I LOVE THIS GAME》限量版畫連襟章紀念套裝以及35cm模型最受注目。每人只可選購其中一款，每款限購一件。

3月23日Edgar Plans更會到現場，與一眾粉絲見面，見面會當日會為大家購買的周邊商品簽名！

Edgar Plans「Game On」Exhibition

日期：2023年3月15日－2023年5月7日

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall

價錢：免費

*3月23日 Edgar Plans 見面會，時間為下午4點至6點

